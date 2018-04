Couture onun işi!

Begüm Salihoğlu'nun tasarımları hem giyilebilir, hem farklı, hem iddialı...

Yazı: Sinem Gürleyük



Begüm Salihoğlu’nun tasarımlarına seneler önce showroom’una tesadüfen girdiğimde hayran olmuştum. Hem giyilebilir hem farklı hem de iddialı tasarımlara imza atan Salihoğlu,

özellikle couture koleksiyonlarıyla fark yaratan tasarımcılardan biri olarak moda dünyasına ismini altın harflerle yazdıranlardan…



“Televizyona çıkınca tasarımcı olunmuyor"

Begüm Salihoğlu çocukken tasarıma merak saranlardan. İlk kez kendi odası için 4-5 yaşlarında bir cibinlik tasarlayan Salihoğlu o yaştan itibaren görsel her konuda seçimlerini kendi yapmış. Ancak o bu işe sadece gönüllü olanlardan değil. Aynı zamanda ciddi bir eğitim de aldı. New York’ta Marc Jacobs ve Tom Ford gibi tasarımcıların da mezunu olduğu Parsons School of Design’dan 2007 yılında mezun oldu. Okul süresince farklı markalarda staj ve asistanlık yapan Salihoğlu’nun altına imzasını attığı ilk başarı Beyoncé’nin markası ‘House of Dereon’un okulda düzenlediği tasarım yarışmasında birincilik kazanmak oldu. Marka için tasarladığı modeller Bloomingdale’s gibi büyük mağazalarda satıldı. Jill Stuart’ın asistanlığını yaptığı dönemde ise tasarladığı kokteyl ve parti elbiseleri koleksiyonda kendine yer buldu. Modayla ilgilenmek yetenek ve ruh mu yoksa mutlak eğitim mi gerektirir diye sorduğumuz Salihoğlu: “Benim ruhumda moda hep vardı ama ben tasarıma yeteneğim olup olmadığını bilmediğim için üniversite seçimimi uluslararası işletmeden yana kullanmıştım. Bir sene okudum sonra eğitim için New York’a gittim. Burada hem moda tasarımı hem de endüstriyel tasarım eğitimi aldım. Bu meslek 1-2 senede öğrenilecek bir iş değil. Hele ki Türkiye’deki gibi TV programlarına çıkıp veya sosyal medyada ünlü olup hemen tasarımcı olmak mümkün değil. Şunu söylemeliyim ki; moda tasarımı dört sene emek verildiği halde yine de zamanla ve sabırla öğrenilen bir meslek. Yani kısaca modayla ilgilenmek hem yetenek hem ruh ister ama mutlak eğitim gerektirir!” diyor. Begüm Salihoğlu’nun tasarımlarına Nişantaşı’ndaki showroom’undan ulaşabilirsiniz.