David Beckham Mayo Koleksiyonu

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David Beckham Mayo Koleksiyonu 22 Mayıs’ta H&M mağazaları’nda…

David Beckham ve H&M, David Beckham Bodywear’ın bir parçası olarak tasarlanan mayo koleksiyonunu Mayıs’ta dünya genelindeki seçili H&M mağazalarında satışa sunuyor. Koleksiyon üç değişik stilden oluşuyor: Board şortlar, kısa şortlar ve slip mayolar... Bu koleksiyon Türkiye’de ise İstinye Park, Zorlu, İstiklal Caddesi, Brandium, Ankara’da Armada mağazaları’nda satışta olacak.

Klasik maskülen stile yeni bir soluk getiren bir mayo koleksiyonu hakkında Beckham şunları söylüyor: "H&M’deki Bodywear koleksiyonumun başarısı inanılmazdı. Bu yüzden bu harika mayoları sunacağım için çok heyecanlıyım. Erkek için yeni klasikler yaratmak adına çok çalıştık. Konfor, fitlik ve stili bir arada sunuyoruz.”