DB Berdan, bu kez “DB Berdan Babes" adı altında bir proje başlattı.

DB Berdan koleksiyonunun favori parçaları içinde sevilen isimlerin gerçeküstü fotoğraf ve video çekimlerinden oluşacak proje dizisinin ilki Derya Şensoy ile gerçekleşti. Çekilen gerçek video ve fotoğraflar da Klein İstanbul’daki bir partiyle görücüye çıktı.



Farklı bir teknikle, fotoğraf ve video olarak, fantastik, gerçeküstü görüntülerden oluşan seçki, Klein İstanbul'da bir partiyle tanıtıldı. “Projeyi oluştururken aklımızda her sezon çıkardığımız koleksiyon temamızın ruhunu farklı modlarda çekmek vardı. Bir elbisenin ya da koleksiyonun birçok farklı şekilde giyilme, stilize edilme şekli var ve biz aslında bunu göstermek için yola çıktık.” diyen Deniz-Begüm Berdan, Gizia Gate’te ve Londra’da satışta olan DB Berdan İlkbahar-Yaz 2016 koleksiyonundan Derya Şensoy’a uygun parçalar seçtiler ve gerçeküstü fotoğraf ve video çekimiyle bu işbirliğini ölümsüzleştirdiler.

