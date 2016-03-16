DB Berdan, “Ultra Violence” isimli 2016 Sonbahar-Kış koleksiyonunu, 16 Mart 2016 Çarşamba günü saat 17:30’da, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı.

Deniz-Begüm Berdan ikilisi, 2016 Sonbahar-Kış sezonunda, Anthony Burgess’in kült romanından beyaz perdeye taşınan, Stanley Kubrick’in 1971 yapımı Otomatik Portakal filminden yola çıktıkları “Ultra Violence” koleksiyonuyla, izleyenleri yeni bir bakış açısı ve görsel bir şovla şaşırttı.

Defilede Anthony Burgess’in Otomatik Portakal’da öngördüğü baskıcı, distopik dünyanın günümüzde gerçeğe dönüştüğü fikrini podyuma taşındı.

Koleksiyonda Sex Pistols’ın en etkin olduğu 1975 dönemi punk akımının nihilist, dışavurumcu tavrı ve karmaşık görüntüleri, 1960’lar skinhead kültürünün keskin dokusuyla birleşiyor.

Bioderma sponsorluğunda gerçekleşen defilenin Mac Cosmetics ürünleri ile Kum Ajans tarafından gerçekleştirilen makyajında Otomatik Portakal’ın baş karakteri Alex’ten yola çıkıldı ve içine punk’ın umursamazlığı eklenerek dağınık ve karalama tekniği ile Hakan Kültür’ün elinden çıktı.

