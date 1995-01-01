Bir rüya gerçek oluyor!

Alman ayakkabı firması Mime et Moi, kadınlar için bir mucize değeri taşıyan değiştirilebilir topuğu yarattı. Yani, tek bir ayakkabıyı hem stiletto topuk hem yumurta topuk hem de düz model alternatifleri ile kullanabileceksiniz. Dilerseniz evden yüksek topukla çıkıp ilerleyen saatlerde dans pistinde düz topuğa geçebilirsiniz. Küçük bir not; topuk alternatifleri çantaya çok rahat bir şekilde sığıyor. Düğünlerin vazgeçilmezi olacağına emin olduğumuz bu modellerin Türkiye’ye varacağı günü heyecanla bekliyoruz.



