Derin mavi

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Yaz aylarında sadece gardıroplar değil, evler de yeniliği hak ediyor!

Denizin sesi

Bu sezon evlere mavi dokunuşlar yansıyor. Ama ton farkı önemli bir ayrıntı. Gökyüzü mavisi ve turkuaz tonlarını unutun. Saks mavisi, kobalt mavi ve deniz mavisi evinize ferahlık katacak.

Nasıl kullanabilirsiniz?

Bir odanızı seçin ve blok renk olarak maviyi uygulayın. Duvarları maviye boyayın, koltuğunuzu ve yastıklarınızı da mavi seçin. Bu kadar mavi, bir miktar bunaltıcı olabilir. Bu nedenle, aralara biraz da beyaz katabilirsiniz. Örneğin beyaz bir tablo, beyaz bir vazo ya da abajur modern ve fresh bir görüntü yaratır. Desen olarak, geometrik ya da floral desenlerini tercih edebilirsiniz. Küçük desenli olan mavi objelerden ise uzak durun. Bu, biraz karışık bir görüntü oluşturabilir.