Yaz aylarında sadece gardıroplar değil, evler de yeniliği hak ediyor!
Denizin sesi
Bu sezon evlere mavi dokunuşlar
yansıyor. Ama ton farkı önemli bir
ayrıntı. Gökyüzü mavisi ve turkuaz
tonlarını unutun. Saks mavisi, kobalt
mavi ve deniz mavisi evinize ferahlık
katacak.
Nasıl kullanabilirsiniz?
Bir odanızı
seçin ve blok renk olarak maviyi
uygulayın. Duvarları maviye boyayın,
koltuğunuzu ve yastıklarınızı da
mavi seçin. Bu kadar mavi, bir
miktar bunaltıcı olabilir. Bu nedenle,
aralara biraz da beyaz katabilirsiniz.
Örneğin beyaz bir tablo, beyaz bir
vazo ya da abajur modern ve fresh
bir görüntü yaratır. Desen olarak,
geometrik ya da floral desenlerini
tercih edebilirsiniz. Küçük desenli
olan mavi objelerden ise uzak
durun. Bu, biraz karışık bir görüntü
oluşturabilir.