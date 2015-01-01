Şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşatan Camper, yeni ilkbahar - yaz 2015 kadın koleksiyonunda dinamik tasarımları, çarpıcı renk kombinasyonları, neon ve parlak yansımaları, eğlenceli ruhu, pastel tonlarının romantizmi ile moda dünyasında fark yaratıyor!





Günün her saati ve her anına uygun modelleri ile şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşatan Camper fark yaratan yeni sezon tasarımlarıyla ilkbahar – yaz modasında da öne çıkıyor. Kreatif direktörlüğünü dünya ünlü tasarımcı Romain Kremer’ın üstlendiği Camper’ın ilkbahar - yaz 2015 kadın koleksiyonu, tasarımcının güneşe ve tatile olan tutkusunu, “geleceğe dönüş”, “pastel” ve “neon” yaklaşımları ile sergiliyor. Kremer’in şehirli tekno dokunuşları, üç boyutlu efektler, fütüristik yorumlar, dinamik yaklaşımlar, maviler, degradeli plaj neonları gibi baharın ve yazın en güzel tonları ile koleksiyonun ana hatlarına yön veriyor.Camper’ın 40 yıl önce başlattığı eğlenceli tavrı, Romain Kremer’ın akıllıca tasarlanmış yenilikçi vizyonuyla birleşerek, kendi içinde hibrid olan ilkbahar - yaz 2015 kadın koleksiyonunun geneline hitap eden bir motto haline geliyor!Camper ilkbahar - yaz 2015 kadın koleksiyonu “geleceğe dönüş” temasıyla başlıyor. Siyah ve beyaz “geleceğe dönüş”ün temel renklerini oluştururken, mavi ve turuncu kombinasyonu da bu yaklaşıma enerji katıyor. Modern taban yapısı, hibrid konseptteki minimal çizgilerle, sandalet tipi, yarı açık bir silüetle tasarlanan 1980 modeli şehirli ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Oruga modeli konforlu yapısı kadar fütüristik, eğlenceli ve spor çizgileri ile dikkat çekiyor. Pop akımının hakim olduğu 90’lı yılların Amerikan gençliğinden esinlenerek tasarlanan Teen modeli, minimal çizgileri, hacimli benzersiz spor dış tabanı ile kent stiline eğlenceli bir ruh katıyor! Uniseks model olarak Camper’ın hem kadın, hem de erkek yeni sezon koleksiyonunda kendini gösteren Mortimer, geometrik ve keskin hatları ile metropol şıklığında fark yaratıyor!Camper ilkbahar - yaz 2015 kadın koleksiyonunun “pastel” teması, natürel yaklaşımlar ve pastel tonlarla tasarlanan konforlu modeller sergiliyor. Camper’ın ikonik erkek modeli Bowie ilk defa kadın için tasarlanarak Camper ilkbahar - yaz 2015 koleksiyonunda kendini gösteriyor. Güçlü görsel kontrastları ve rahat taban yapısıyla dikkat çeken Enduro hibrid babet ve retro fütüristik yarım bot modelleriyle yeni koleksiyonda yerini alıyor.Renkli kimliği, fark yaratan çizgisi ile moda dünyasının sevilen ismi, dünyaca ünlü defilelerin, moda şovlarının vazgeçilmez yüzü Bernhard Willhelm’ın geçtiğimiz sezona da damgasını vuran Himalayan sneaker modeli bu kez tam da sezonun ruhunu sergileyen desenler ve doğanın, denizin, güneşin, kumsalın tonlarını yansıtan pastel renklerle karşımıza çıkıyor!Camper ilkbahar - yaz 2015 kadın koleksiyonunun su oyunlarından ilham alan “neon” teması, Romain Kremer’ın performans, konfor, hafiflik ve esnekliğe dayanan sportif yaz yorumunu sergiliyor. 4O yıl önce Camper’ın ilk modeli olan, Mayorkalı çiftçiler tarafından günlük ayakkabı olarak kullanılan Camaleon ilkbahar – yaz 2015 koleksiyonunda Camaleon Sport olarak kendini yeniden gösteriyor. Klasik modelin çağdaş yorumlarla buluştuğu, hem kadın hem de erkekler için hafif ve esnek taban, daha rahat ve konforlu yapıyla tasarlanan Camaleon Sport zamansız bir stil yansıtıyor. Twins yeni sezonda neon yansımaların degrade geçişlerini, tekno çizgilerle buluşturarak oldukça modern bir görünüm sergiliyor. Blobb modeli Camper’ın kült modeli Beetle’ın rafine bir silüetle, 21. yüzyılın ruhuna uygun, daha eğlenceli, daha hafif ve daha rahat yorumlanan yeni yüzü olarak karşımıza çıkıyor.Camper’ın 40 yıllık eğlenceli ruhunun Romain Kremer’ın akıllıca tasarlanmış yenilikçi vizyonuyla buluştuğu yeni ilkbahar – yaz 2015 kadın koleksiyonu tüm Camper mağazalarında ve e-mağazada sizleri bekliyor!