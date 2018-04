Dünyada moda haftaları…

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

‘İstanbul Fashion Week’, şubat ayının en büyük heyecanıydı moda tutkunları için.

Tarihteki ilk moda haftasının, 1943 yılında New York’ta yapıldığını biliyor muydunuz? Fransa’nın moda üzerindeki hakimiyetine son vermek ve bu etkiyi azaltmak için yapılan New York Moda Haftası, 2. Dünya Savaşı dönemine rastlıyor. Londra Moda Haftası ise 25’inci yılını kutluyor. Bir moda endüstrisi etkinliği olarak dünya gündeminde kendine sağlam bir yer edinen moda haftaları, adından anlaşıldığı üzere yaklaşık bir hafta sürüyor. Moda evleri, tasarımcılar ve markaların ev sahipliğinde gerçekleşen defilelerin asıl amacı, satın almayı gerçekleştirecek olan firma veya kişilere bir sonraki sezonun koleksiyonlarını ve trendleri sergilemek. Ama en önemlisi moda endüstrisinin ‘in’ ve ‘out’larını belirliyor olması. Dünyanın en önemli moda haftaları, sırasıyla New York, Londra, Milano ve Paris’te gerçekleşiyor. Ocak ve mart ayları arasında sonbahar - kış koleksiyonlarının sergilendiği moda haftaları, eylül ve kasım ayları arasında ise ilkbahar - yaz koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Moda dünyasının bu dört önemli başkenti, tüm dünyanın dikkatle ve büyük merakla takip ettiği moda haftaları boyunca modaseverlerin radarında oluyor. Defilelerde firmalar koleksiyonlarına ekleyecekleri parçaları dikkatle seçerken, moda tutkunları ise son trendlerin heyecanı içinde defilelere akın ediyor ya da soluğu internetin başında alıyor.



Elele’nin istanbul moda haftası’ndaki 10 favorisi



Birbirinden iddialı tasarımlar arasından seçim yapmak oldukça zor. Bir hayalle başlayan ve podyumda son bulan tasarım hikayelerinin her biri çok değerli gözümüzde. Seçmek kolay olmamış olsa da favorilerimiz bunlar.



İstanbul moda haftası’nın öne çıkan trendleri



Pullu

Renkli taşlar ve pullar podyumlardan ışık saçtı adeta. Bu parlak etki Zeynep Erdoğan’ın pullu tişörtlerinden Ezra+Tuba’nın taşlı taytlarına, Arzu Kaprol ve Özgür Masur defilelerinde kullanılan siyah taşlı göz makyajına kadar pek çok detayda karşımıza çıktı.



Omuz farkı

Abartılı omuz formlarıyla hareketlenen elbiseler yaratıcılıkta sınır tanımamış gibiydi. Birçok tasarımcının omuz oyunlarıyla fark yarattığı tasarımlar cesur ama bir o kadar eğlenceli.



2010 ilkbahar/yaz trendlerinin en göze çarpan teması pudra tonları Türk tasarımcılarının da ilham kaynağıydı. Masum pudra pembesi birbirinden şık elbiselerde hayat buldu. Fırfırlarla ve uçuşan kumaşlarla birleşen pudra, baharın mutluluğunu yaşatıyor adeta.