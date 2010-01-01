‘İstanbul Fashion Week’, şubat ayının en büyük heyecanıydı moda tutkunları için.
Tarihteki ilk moda haftasının, 1943 yılında New York’ta
yapıldığını biliyor muydunuz? Fransa’nın moda üzerindeki
hakimiyetine son vermek ve bu etkiyi azaltmak için
yapılan New York Moda Haftası, 2. Dünya Savaşı
dönemine rastlıyor. Londra Moda Haftası ise 25’inci
yılını kutluyor. Bir moda endüstrisi etkinliği olarak dünya
gündeminde kendine sağlam bir yer edinen moda
haftaları, adından anlaşıldığı üzere yaklaşık bir hafta
sürüyor. Moda evleri, tasarımcılar ve markaların ev
sahipliğinde gerçekleşen defilelerin asıl amacı, satın
almayı gerçekleştirecek olan firma veya kişilere bir
sonraki sezonun koleksiyonlarını ve trendleri sergilemek.
Ama en önemlisi moda endüstrisinin ‘in’ ve ‘out’larını
belirliyor olması. Dünyanın en önemli moda haftaları,
sırasıyla New York, Londra, Milano ve Paris’te
gerçekleşiyor. Ocak ve mart ayları arasında sonbahar -
kış koleksiyonlarının sergilendiği moda haftaları,
eylül ve kasım ayları arasında ise ilkbahar - yaz
koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Moda dünyasının
bu dört önemli başkenti, tüm dünyanın dikkatle ve
büyük merakla takip ettiği moda haftaları boyunca
modaseverlerin radarında oluyor. Defilelerde firmalar
koleksiyonlarına ekleyecekleri parçaları dikkatle
seçerken, moda tutkunları ise son trendlerin heyecanı
içinde defilelere akın ediyor ya da soluğu internetin
başında alıyor.
Elele’nin
istanbul moda haftası’ndaki
10 favorisi
Birbirinden iddialı tasarımlar arasından seçim
yapmak oldukça zor. Bir hayalle başlayan ve
podyumda son bulan tasarım hikayelerinin her
biri çok değerli gözümüzde. Seçmek kolay
olmamış olsa da favorilerimiz bunlar.
İstanbul moda haftası’nın
öne çıkan trendleri
Pullu
Renkli taşlar
ve pullar
podyumlardan
ışık saçtı adeta.
Bu parlak etki
Zeynep Erdoğan’ın
pullu tişörtlerinden
Ezra+Tuba’nın taşlı
taytlarına, Arzu
Kaprol ve Özgür
Masur defilelerinde
kullanılan siyah
taşlı göz makyajına
kadar pek çok
detayda karşımıza
çıktı.
Omuz farkı
Abartılı omuz formlarıyla hareketlenen elbiseler yaratıcılıkta sınır
tanımamış gibiydi. Birçok tasarımcının omuz oyunlarıyla fark yarattığı
tasarımlar cesur ama bir o kadar eğlenceli.
2010 ilkbahar/yaz trendlerinin en göze çarpan teması
pudra tonları Türk tasarımcılarının da ilham kaynağıydı.
Masum pudra pembesi birbirinden şık elbiselerde hayat
buldu. Fırfırlarla ve uçuşan kumaşlarla birleşen pudra,
baharın mutluluğunu yaşatıyor adeta.