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En büyük jean hataları

Jean seçerken ve giyerken bu hatalara düşmeyin!
• Can simidi sendromuna dikkat! Eğer fazlalıklarınız varsa ve düşük bel giydiğinizde “fışkırmalar” oluyorsa, yüksek belli modelleri deneyin!
• İç çamaşırınız dış çamaşırı olmasın! Düşük belli jean giydiğinizde aynanın karşısına geçip eğilin ve çamaşırınızın görünüp görünmediğini test etmeden evden çıkmayın!
• Lastik izi belli olan bir külot giyerseniz bu jean’den bile belli olup çok kötü bir görüntü yaratabilir. Özellikle ince kumaştan ve dar jeanlar giyerken çamaşır seçimine dikkat edin!
• Bacaklarınızı sarmayan jean’lerinizi çizmelerinizin içine sıkıştırmayın. Bunun için gardırobunuzda bir “skinny jean” bulundurun.
• Boru paça pantolonlar bacakları olduğundan kısa gösterir. Eğer bacak boyunuz uzun değilse, bu modelden uzak durun. Bunun yerine “wide leg” bir jean deneyin.
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