Rahat, kullanışlı ve sağlam...





High Sierra’nın gündelik kullanımlar için tasarladığı Lyell sırt çantaları, rahat, kullanışlı ve sağlam tasarımı ve 9 farklı renk kombinasyonu ile stil sahibi genç kızlardan patenci delikanlılara kadar herkesin kişisel ihtiyacına ve tarzına yönelik bir modeli koleksiyonunda bulunduruyor.25 litre kapasitesi ile kitaplar ve dosyalar için de güvenilir bir yol arkadaşı olan Lyell sırt çantalarının tabletler için de özel tablet cebi bulunuyor. Anahtarlık, cüzdan ve aksesuarlar gibi küçük eşyalar için özel bölümleri olan Lyell çantalar organizasyonel yapısı ile büyük kolaylık sağlıyor. Sırt çantalarında konforun önemini bilen High Sierra, Lyell sırt çantalarında havalandırma kanalları, ağırlığı absorbe eden yastıklı omuz askıları, kulaklık bağlantısı ve medya cebi ile konforu ve güvenliği bir arada sunuyor.High Sierra’nın fark yaratan ve her zevke hitap eden geniş sırt çantası koleksiyonu 119 TL fiyatıyla Samsonite mağazalarında...