Dünyanın en ikonik sırt çantalarından biriyle tanışın! Rengarenk 'Kånken'ler artık Türkiye'de!





Hafif, sade, şık ve ortopedik tasarımı, 40’tan fazla renk, 6 farklı boy seçeneğiyle Kånken; Berlin, Stockholm ve Londra gibi şehirlerin ardından şimdi de İstanbul’da bir kent ikonuna dönüşmeye hazırlanıyor.İskandinavların yarattığı ve tüm dünyada Nordik akımının en önemli simgelerinden biri olan Kånken, 40’tan fazla renk ve 6 farklı boy seçeneğiyle sonunda Türkiye’de! Çantadan çok bir hayat tarzını temsil eden Kånken, sade ve şık tasarımıyla sizi yaşadığınız şehri keşfetmeye; dayanıklılığı ve hafifliğiyle de sokakların, festivallerin, denizin, yağmurun, güneşin tadını çıkarmaya davet ediyor!Peki, Kånken nasıl ortaya çıktı, nedir alametifarikası? 40’ı aşkın ülkede 7’den 70’e yetişkin kadın, erkek, çocuk; nasıl herkesin vazgeçilmezi oldu? Her şey 1970’lerin sonunda İsveç’te çocukların sırt ağrılarının arttığının fark edilmesiyle başladı. Dönemin sırt çantaları ne ortopedi ne de taşıma prensiplerine uygundu. Bu sırt ağrılarını ortadan kaldırmak için dünyanın en köklü outdoor markalarından Fjällräven’in kurucusu Åke Nordin, hafif, sade, dayanıklı; bütün okul gereçlerinin sığabileceği Kånken sırt çantaları tasarladı. Sadece 300 gram ağırlığındaki Kånken, ortopedik tasarımıyla sırtınızdaki yükü neredeyse hissetmemenizi sağlayacak şekilde üretildi.Kånken, girdiği her yere uyum sağlıyor. 16 litrelik ‘akıllı’ kapasitesiyle doğa yürüyüşlerinizde ve şehir keşiflerinde, güneşe dayanıklılığı ve kum geçirmez özelliğiyle plaj keyiflerinde sizinle. Ayrıca su geçirmeyen Kånken, yağmurlu havalarda da en büyük yardımcınız oluyor, sizi dışarı çağırıyor ve “Hava nasıl olursa olsun, yola çık!” diyor.Kånken çoktan Vakkorama ve Billstore şubeleri ile Bey Karaköy’de satışa çıktı bile. Ayrıca kankenist.com’dan yeni tutkunuzla ilgili en detaylı bilgileri edinebilir, tüm Türkiye’ye ücretsiz kargo imkanıyla online olarak satın alabilirsiniz. Kankenist topluluğunun bir parçası olmak ve Nordik akımını yakalamak için sosyal ağlardan @kankenist’i takip etmeyi de ihmal etmeyin.