Aéropostale, Aero Girls ve Aero Guys koleksiyonlarıyla, yaz mevsimini renkli ve canlı tasarımlarla karşılıyor.





Aéro Girls koleksiyonunda rengarenk desenler, yazı baskılı crop üstler, yüksek belli jean şortlar ile sezon trendlerini yakından takip ederken, çiçekli elbiseler, etnik pantolon ve tulumlar ile de yaklaşan festival sezonu için de birbirinden farklı alternatifler sunuyor.Aéro Guys koleksiyonunda ise yaz mevsiminin ikonik detaylarını barındıran atletler ve rengarenk şortların yanı sıra şık ve eğlenceli detaylarla bezeli gömlekler ve grafik baskılı tshirtler yer alıyor. Sportif ve şık alternatifleriyle Aéro Guys, erkek stilini için d evazgeçilmez alternatifler sunuyor.Yazın tüm renklerini ve enerjisini yansıtan parçalar Aéropostale mağazalarında sizleri bekliyor.