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Erkeğin doğaya dönüşü

Ümit Temurçin, "Back to The Nature" styling ve video projesini modaseverlerin beğenisine sunuyor.
Ümit Temurçin, “Pera’nın Kayıp Kadınları” isimli koleksiyonunun ardından  6 Şubat 2013 tarihinde  Rehab İstanbul’da "Back to The Nature" adlı erkek temalı bir koleksiyonu moda severlerin beğenisine sunuyor. Erkeklerin iç dünyasından metropol hayatına uzanan hikayesini  anlatan temasıyla  bir Türk stilistin defilesi  Rehab İstanbul’da podyuma çıkıyor. Metroseksüel erkeklerin başlıca tercihlerinden olan ürünlerle erkek seksapalitisine dikkat çekerek yıllardır kadınlar üzerinden oluşan metanın olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan bir proje olarak ön plana çıkıyor. 6 Şubat 2013 gecesi gerçekleşecek organizasyonda video gösterimi sonrası mini bir defile gerçekleştirilecek ve bu geceden elde edilecek gelirin bir kısmı Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’nın hesabına aktarılacak.
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