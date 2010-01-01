Erkeklerden nelerden hoşlanır? Ekranın genç yüzlerine sorduk.
Faik Ergin / Oyuncu
Bir kadına en yakıştırdığınız parça
hangisidir?
Stiletto.
Bir kadında asla tahammül edemediğiniz
parça hangisidir?
Makyaj açısından her türlü aşırılık beni
rahatsız eder. Kıyafet olarak da kadının
feminen duruşunu bozacak detaylardan
hoşlanm Bir kadına en yakıştırdığınız renk
hangisidir?
Pastel tonlarda her renk olabilir ama bir
kadının gardırobunda bence mutlaka beyaz
bir gömlek ve siyah bir takım ve siyah
küçük elbise olmalıdır.
Bir kadın ilk buluşmaya geldiğinde ne
giyerse sizden tam puan alır?
Benim için ayakkabı bir kombinasyonun
hem başlangıcı, hem tamamlayıcısıdır. Bu
nedenle ayakkabı tercihine dikkat ederim.
Gece dışarı çıkarken, ne giyerse kadınlar
sizin için daha da anlam kazanır?
Bakımlı el ve ayaklar ve o ayakları sunan
şık bir stiletto.
2010 yaz modasına ait hangi trendleri
beğendiniz?
Bu senenin yaz modası zaten benim
zevklerime çok uyuyor; özellikle de natürel
tonlarda ayakkabılar, kıyafetler ve cıvıl cıvıl
elbiseler...
Kız arkadaşınızın kıyafetlerine ne derece
karışırsınız?
Gelinlik giymeye karar vermediği sürece
karışmam. Şaka bir yana, karşılıklı fi kir
alışverişinde bulunuruz tabii.
Bugün seçtiğiniz kombinasyonu
yorumlar mısınız?
Benim felsefem şudur: her kadının
kendine has bir güzelliği vardır ve her
kadın kendindeki bu özel ve güzel tarafı
ortaya çıkartacak şekilde bir kombinasyon
yapmalıdır. Tercihime ayakkabılardan
başladım. Hem rengi hem de stili benim
zevkime uyuyordu. Çekimi yaptığımız
modelin fiziği uygun olduğu için de
seçtiğim mini eteği bu senenin moda
renklerinden bir bluz ile kombinledim.
İnci kolye ve ondaki fi yonk detayının ise
kıyafete bir hareket kattığını düşünüyorum.
Yüksek topuk mu, babet mi?
Tabii ki yüksek topuk.
Skinny mi, boyfriend jean mi?
Tabii ki skinny jean.
Trençkot mu, deri ceket mi?
Vazgeçilemez trençkot.
Dantel mi, saten mi?
Dışta saten, içte sürpriz olsun.