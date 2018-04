Erkekler ne ister?

Erkeklerden nelerden hoşlanır? Ekranın genç yüzlerine sorduk.

Faik Ergin / Oyuncu

Bir kadına en yakıştırdığınız parça hangisidir?

Stiletto.



Bir kadında asla tahammül edemediğiniz parça hangisidir?

Makyaj açısından her türlü aşırılık beni rahatsız eder. Kıyafet olarak da kadının feminen duruşunu bozacak detaylardan hoşlanm



Bir kadına en yakıştırdığınız renk hangisidir?

Pastel tonlarda her renk olabilir ama bir kadının gardırobunda bence mutlaka beyaz bir gömlek ve siyah bir takım ve siyah küçük elbise olmalıdır.



Bir kadın ilk buluşmaya geldiğinde ne giyerse sizden tam puan alır?

Benim için ayakkabı bir kombinasyonun hem başlangıcı, hem tamamlayıcısıdır. Bu nedenle ayakkabı tercihine dikkat ederim. Gece dışarı çıkarken, ne giyerse kadınlar sizin için daha da anlam kazanır? Bakımlı el ve ayaklar ve o ayakları sunan şık bir stiletto.



2010 yaz modasına ait hangi trendleri beğendiniz?

Bu senenin yaz modası zaten benim zevklerime çok uyuyor; özellikle de natürel tonlarda ayakkabılar, kıyafetler ve cıvıl cıvıl elbiseler...



Kız arkadaşınızın kıyafetlerine ne derece karışırsınız?

Gelinlik giymeye karar vermediği sürece karışmam. Şaka bir yana, karşılıklı fi kir alışverişinde bulunuruz tabii.



Bugün seçtiğiniz kombinasyonu yorumlar mısınız?

Benim felsefem şudur: her kadının kendine has bir güzelliği vardır ve her kadın kendindeki bu özel ve güzel tarafı ortaya çıkartacak şekilde bir kombinasyon yapmalıdır. Tercihime ayakkabılardan başladım. Hem rengi hem de stili benim zevkime uyuyordu. Çekimi yaptığımız modelin fiziği uygun olduğu için de seçtiğim mini eteği bu senenin moda renklerinden bir bluz ile kombinledim. İnci kolye ve ondaki fi yonk detayının ise kıyafete bir hareket kattığını düşünüyorum.



Yüksek topuk mu, babet mi?

Tabii ki yüksek topuk.



Skinny mi, boyfriend jean mi?

Tabii ki skinny jean.



Trençkot mu, deri ceket mi?

Vazgeçilemez trençkot.



Dantel mi, saten mi?

Dışta saten, içte sürpriz olsun.