Espadriller Christian Louboutin ile altın çağını yaşıyor...





Christian Louboutin İlkbahar/Yaz 2015 kadın ve erkek koleksiyonları, sezonun olmazsa olmaz parçalardan espadrilleri markanın kendine özgü tasarım anlayışıyla yorumluyor ve ortaya eğlenceli modeller çıkıyor.Kadın koleksiyonunda Ares modeli tropik desenli kumaş ile çivileri buluşturarak güneşi selamlarken özellikle yüksek topuklu espadriller günün her anının kurtarıcısı oluyor.Erkek koleksiyonunda ise Dadanas modeli ananas motifiyle öne çıkarken, Espoil esprili bıyık figürüyle erkeklere göz kırpıyor, Relax ise yazın en canlı renklerini bir araya topluyor.