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Fabrika’yla baharın tazeliğini yansıtın

Enerjik tasarımlarıyla kendini genç hisseden kadın ve erkeğin markası Fabrika
Baharın coşkusunu yansıtan Banu Bornovalı ve Kudret Saka imzalı koleksiyon, modern çizgiler taşıyor. 
  Fotogaleri: Fabrika’yla baharın tazeliğini gardırobunuza yansıtın!
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