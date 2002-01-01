Sonbahar-Kış 2017 Fenty Puma By Rihanna koleksiyonu tanıtıldı.

Koleksiyonun bu sezonki teması “FENTY Üniversitesi” olarak belirlendi. Yoldan çıkan asi çocuklardan ilham alan koleksiyon, disiplin cezasını bile kendi tarzıyla buluşturan cesur yürekler için tasarlandı.







Bibliothèque Nationale de France’ın görkemli kitap rafları arasında gerçekleşen defilede, koleksiyona ilham kaynağı olan figürler tek tek podyuma çıktı. Amerikan okullarının sosyal yapısını oluşturan klasik karakterlerin hepsi oradaydı: İnekler, Sporcular, Kaykaycılar, Çömezler, Goth çocuklar ve tabii ki, Kötü Kızlar.



Koleksiyonu tanıtan modeller kütüphane masalarını andıran podyumda yürürken, tüm bakışlar yeni tasarımların üzerindeydi.







Okulların spor salonlarından ve soyunma odası şıklığından ilham alan Sonbahar/Kış koleksiyonunda yok yok: Elbise olarak yeniden yorumlanan futbol formaları, okul eteğini andıran etekler, kadife ve polyester eşofman takımları, tulumlar, koç ceketi, beli açık ve bol kesim polo t-shirtler, beyzbol t-shirtleri ve çok daha fazlası.

