Dinamik, modern ve tasarıma değer veren tüm kadınlara seslenen Ekria, evrensel çizgileri ile dikkat çekiyor. Ortaya ise tasarımcısı Esra Karadeniz’in gelecekten aldığı ilhamla harmanlayarak yarattığı fütüristik mücevherler çıkıyor.

Yazı: Ece Üremez

EKRIA, LÜKS KAVRAMINI DİNAMİK, TASARIM ODAKLI VE EVRENSEL OLARAK TANIMLAYAN BİR MARKA. Tam da bu yüzden, tasarımcısı Esra Karadeniz minimalist, fütüristik ve sofistike aksesuarlar yaratmaya devam ediyor. Bu işe olan ilgisini ilk kez New York’ta yer alan Pratt Institute’da endüstriyel tasarım üzerine eğitim alırken keşfeden tasarımcı serüvenini anlatmaya şöyle başlıyor: “Takı tasarımı dersinde yaptığım çalışmaları okul bittiğinde ve Türkiye’ye döndüğümde devam ettirdim. Okul dönemi ve sonrasında üzerinde çalıştığım üretim tekniğini oturttuktan sonra 2012 yılı sonunda Ekria’yı kurdum.” Bugün, ‘fast fashion’ tarafından oluşturulan kalitesiz, ucuz üretim-hızlı tüketim döngüsüne bağlı olarak milyonlarca ton çöpe giden ürün gerçeğini değiştirebilmeyi dileyen tasarımcı bağlı olduğu ideallerle yoluna devam ediyor. Tasarımları bilgisayar ortamında hazırlanan ve lazer ile kesilen takılar en çok da dünya ve insanlığın hikayesinden ilhamla ortaya çıkıyor. Ekria tasarımlarını özel kılan detaylardan biri de, bir Ekria aksesuarını 27 farklı malzeme, renk ve cila kombinasyonunda seçmenin mümkün olması. Markanın bu dinamik özelliği sayesinde kişiler yaş, cinsiyet ve stil fark etmeksizin özgürce kendilerine en uygun seçimi yapma şansına sahipler. Bu noktada, Timeless Koleksiyonu’nun Ekria’nın çizgisini bütünüyle yansıttığını hatta markanın DNA’sını oluşturduğunu da belirtmek gerek. Keza tasarımcının mücevher kutusundaki en sevdiği parçayı sorduğumuzda da şu cevabı alıyoruz; “En çok kullandığım parçalar Timeless yüzüklerim. Gündüz ve gece değişik kombinasyonlarda, bazen sarı bazen ise beyaz altın olanlarını tercih ediyorum.” Sadece bir sezona özel Maison Martin Margiela için kapsül koleksiyon hazırlama hayali kuran Esra Karadeniz başarılarıyla birçok farklı ülkede adını duyurdu bile. Yurt dışında Japonya’dan İngiltere’ye birçok farklı noktada satılan markaya ait tasarımlara ekria.com’dan ve Nişantaşı’ndaki showroom’dan ulaşabilirsiniz. Ekria’ya dair geri kalan hikayeyi ise şimdi kendisinden dinliyoruz.

MARKANIN TEMELİNDE

Çizim aşamasından ürünü elimize aldığımız ana kadar her safhada, gerçek anlamda minimalist ve fütüristik bir yol izliyoruz. Ürünlerin hepsi desen olarak çiziliyor ve lazer ile gümüş ve altın levhadan kesiliyor. Alışılmış takı ve mücevher üretiminin aksine kalıp ve döküm kullanılmıyor. Tasarımları isteğe göre altın kaplama gümüş, 14 ayar altın ve 18 ayar altın olarak sunuyoruz. Ayrıca renk olarak beyaz, sarı ve pembe altın, cila olarak ise parlak, mat ve elmas zımpara seçenekleri bulunuyor.

İLHAM KAYNAKLARI

Dünyanın ve insanların tarihi çok ilgimi çekiyor. Farklı kültürlerin yaşam biçimleri, antropolojik ve ezoterik hikayeleri, inanışları ve gelenekleri hakkında araştırmak ve öğrenmek benim için hem bir hobi hem de işimin en önemli kısmı diyebilirim.

İLK TASARIM

Takı anlamında yaptığım ilk tasarım, okul için bir ödevdi ve sonradan benim için çok önem kazandı. Şu anki tasarım ve üretim şekli tamamen okulda ödev olarak yaptığım bu ürüne dayanıyor. Hala daha ofiste masamda duruyor.

YENİ TASARIMA BAŞLARKEN...

Koleksiyonları bütün olarak düşünüyorum. Koleksiyondaki tasarımlar birlikte kullanıldığında, o koleksiyonun ruhunu yansıtması benim için çok önemli. Her sezon yeni koleksiyona başlarken ilk olarak hikayeye karar veriyorum. Sonrasında desen çizimlerime başlıyorum. Esinlendiğim kaynaklar hakkında araştırma yapıyorum. Fakat çizime başlarken her şeyi kapatıyorum ve sadece çizime konsantre oluyorum. Bunun sebebi de desenlerin özgün olmasını istemem. Tasarımların hikayesi için kaynaklardan esinlenmek en doğal şey ama tasarımların görselliğinin alıntı olmamasına çok özen gösteriyorum.

STİL SAHİBİ KADIN

Stil modadan bağımsız ve kişiseldir. Stil sahibi bir insan giyimi ile kendini doğru ifade edebilen insandır. İsterseniz dünyanın en pahalı kıyafetini, en son moda aksesuarını kullanın; hayata karşı duruşunuzu yansıtmıyorsa ve size kendinizi her anlamda iyi hissettirmiyorsa sizi mutlu etmeyecektir.

ERKEKLERİN TAKI TERCİHLERİ

Türk erkeklerinin birçoğu aksesuar anlamında takı ya da mücevher kullanmıyor. Aksesuar kullananların da birçoğu geleneksel takıları tercih ediyor. Genellikle sık kullandıkları saatle uyum içinde olan ‘maskulen’ olarak tabir edilebilecek deri veya koyu renk boncuk bileklikleri tercih ettiklerini görüyorum.

SON KOLEKSİYON

Sonbahar-Kış koleksiyonumuz flos kış çiçeklerinin desenlerinden ilham alıyor. Hafif ve feminen bir koleksiyon oldu. Çoklu kullanıma uygun yüzükler, eklem yüzükleri ve zarif saç aksesuarları dikkat çekiyor.

SONBAHAR-KIŞ TRENDLERİ

Bu sezon aksesuarlarda feminen parçalar göze çarpıyor. İrili ufaklı yüzükler bol kullanılarak sezondaki minimal stili hareketlendirmek, gerekse iddialı stilleri tamamlamak adına kullanılıyor. Dekolteye çok yakışan choker’lar (tasma)da sezonun dikkat çeken parçalarından.

VAZGEÇİLMEZ MARKALARI

White Posture, Rag&Bone, Stella McCartney ve Ann Demeulemeester.

ALIŞVERİŞ ROTASI

İş için senede 2-3 kez gittiğim Paris ve Londra’da vakit bulursam sevdiğim ve bildiğim birkaç mağzaya bakıyorum. Favori alışveriş noktam Paris’teki L’Eclaireur ve Londra’daki TheLibrary1994.

SIRADAKİ!

2017-18 kış sezonu için erkeklere özel bir koleksiyon hazırlamak ve ocak ayında erkek giyim ve aksesuar fuarına katılmak istiyoruz. Ürün yelpazesini genişletmek de projelerimiz arasında.



