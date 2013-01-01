Gamze Saraçoğlu’ndan stil ipuçları

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Moda dünyasının başarılı isimlerinden Gamze Saraçoğlu, “Herkesin bir stili olabilir” diyor ve doğru seçimler yapmanın ipuçlarını paylaşıyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



‘Stil sahibi’ bir kadın olabilmek için neler gerekir?

Stil zamanla kazanılan bir şey. Stilin oluşumunda kişinin geçmişi, yaşayış tarzı, birikimleri gibi uzun süreçleri kapsayan bir dönem etkili oluyor. Ancak bu oluşumda trendler ve güncel moda kavramları çok etkili olmuyor. Çünkü daha zamansız bir olgudan bahsediyoruz. Burada önemli olan kişinin yorumu. Dolayısıyla aslında kendimizi iyi tanıyıp, güncel modaya takılı kalmadan kendi tarzımızı yansıtacak parçalara, yorumlarımızı katarak bir stil oluşturulabilir.



Her kadının gardırobunda mutlaka olmalı dediğiniz neler var?

İyi kulplu beyaz bir gömlek, trençkot ve bir stiletto.



Son zamanlarda yaptığınız en başarılı alışveriş neydi?

Celine’den aldığım siyah pantolon.



Giyinirken moda kurallarına mı kendi tarzınıza mı sadık kalırsınız?

Daima kendi tarzıma sadık kalıyorum. Moda kurallarına özellikle uymamayı tercih ediyorum.



2013 ilkbahar-yaz koleksiyonunuz, hangi sezon trendlerine atıfta bulunuyor?

Birçok trende karşı duran fakat birçok trendin farklı yorumlanmasından ortaya çıkan sakin bir koleksiyon.



Yeni sezonda en çok hangi renkleri, desenleri ve kesimleri giyeceğiz?

Haki, turuncu, siyah-beyaz kombinleri sıkça göreceğiz.



Sihirli bir gücünüz olsa modadan hangi akımı/trendi silerdiniz?

Akım olarak silmek istediğim bir şey yok ama aslında Bergdorf kadınlarının tarzını görmemeyi tercih ederim.



Geçmişe dönüp bakarsak modanın hangi 10 yıllık döneminde yaşamak isterdiniz?

40’lar dönemini beğeniyorum. Charlotte Rampling ve Diane Keaton bana göre dönemin en iyi giyinenleri.



Evde verilecek şık bir davete mesela nişan törenine nasıl bir kombinle gidilmesini tavsiye edersiniz?

Dizde dar bir elbise ve sivri burun stiletto şık bir kombin olabilir.



