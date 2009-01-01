Gardırobunuzu 2010 modele dönüştürün

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2009 yılı boyunca aldığınız tüm kıyafetleri 2010’da giyeceksiniz şüphesiz.

Trendler her yeni sezon yenileniyor ve kimi zaman hepimizi çok şaşırtıyor. Kim derdi ki vatkaları, taytları 2000’li yıllarda yeniden giyeceğiz diye… Ya da jean pantolon ve jean gömlek kombinasyonunun 2010 trendleri arasında yeniden karşımıza çıkacağını tahmin eder miydiniz hiç? Sakla samanı gelir zamanı atasözü son dönem modası için çok uygun! Bir önceki sezon aldıklarınızı farklı kombinlerle ya da üzerinde yapacağınız minik değişikliklerle yeniden yorumlayabilir, kıyafetlerinize yeni sezon havası katabilirsiniz.



Ünlü tasarımcılar Gamze Saraçoğlu ile Özgür Masur ve moda yazarı Melis Alphan’ın önerilerine bir göz atın, hem bütçenize katkınız olsun hem de gardırobunuza renk gelsin!



Melis Alphan / Hürrüyet kelebek eki yazarı

1. Desenli parçalarınızı atmayın. Çizgili eteği çiçekli bluzla kombinleyip “çakışan desen” trendine ayak uydurabilirsiniz.

2. Aşırı doz jean trendi, 2010’da da devam ediyor. Jean montunuzu, pantolonunuzu, hiçbir şeyinizi kaldırmayın. Yırtığı veya klasiği, hepsini bir arada veya ayrı ayrı giymeye devam edin.

3. 2009’da ortaya çıkan vatkaların saltanatı sürüyor. Geçtiğimiz yıl aldığınız vatkalıları gardırobun başköşesine yerleştirin. Bence koleksiyonunuza yenilerini katmayın, çünkü içimden bir his vatka trendinin bir süre sonra demode olacağını söylüyor.

4. Bir süre önce kıyafetlerde iyiden iyiye gözümüze sokulan fermuarlar bu sezon ayakkabılarda. Hani geçtiğimiz sezonlarda öncülerden olup da fermuarlı ayakkabı, bot, çizme aldıysanız giymenin tam zamanı.

5. 2009’da uzun yün hırkalardan edindiyseniz, bu yıl da seve seve giyebilirsiniz.

