2009 yılı boyunca aldığınız tüm kıyafetleri 2010’da giyeceksiniz şüphesiz.
Trendler her yeni sezon yenileniyor ve kimi zaman
hepimizi çok şaşırtıyor. Kim derdi ki vatkaları,
taytları 2000’li yıllarda yeniden giyeceğiz diye…
Ya da jean pantolon ve jean gömlek kombinasyonunun
2010 trendleri arasında yeniden karşımıza
çıkacağını tahmin eder miydiniz hiç? Sakla samanı
gelir zamanı atasözü son dönem modası için çok uygun! Bir önceki
sezon aldıklarınızı farklı kombinlerle ya da üzerinde yapacağınız
minik değişikliklerle yeniden yorumlayabilir, kıyafetlerinize yeni
sezon havası katabilirsiniz.
Ünlü tasarımcılar Gamze Saraçoğlu ile Özgür Masur ve moda yazarı
Melis Alphan’ın önerilerine bir göz atın, hem bütçenize katkınız olsun
hem de gardırobunuza renk gelsin!
Melis Alphan/ Hürrüyet kelebek eki yazarı
1. Desenli parçalarınızı atmayın. Çizgili eteği çiçekli bluzla
kombinleyip “çakışan desen” trendine ayak uydurabilirsiniz. 2. Aşırı doz jean trendi, 2010’da da devam ediyor. Jean montunuzu,
pantolonunuzu, hiçbir şeyinizi kaldırmayın. Yırtığı veya
klasiği, hepsini bir arada veya ayrı ayrı giymeye devam edin.
3. 2009’da ortaya çıkan vatkaların saltanatı sürüyor. Geçtiğimiz
yıl aldığınız vatkalıları gardırobun başköşesine yerleştirin. Bence
koleksiyonunuza yenilerini katmayın, çünkü içimden bir his
vatka trendinin bir süre sonra demode olacağını söylüyor.
4. Bir süre önce kıyafetlerde iyiden iyiye gözümüze sokulan
fermuarlar bu sezon ayakkabılarda. Hani geçtiğimiz sezonlarda
öncülerden olup da fermuarlı ayakkabı, bot, çizme aldıysanız
giymenin tam zamanı.
5. 2009’da uzun yün hırkalardan edindiyseniz, bu yıl da seve
seve giyebilirsiniz.