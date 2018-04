Gecenin yıldızı olun!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Davetler, düğünler, mezuniyet baloları birer birer başlıyor bu ay.

Cem Lokmanhekim / Takı Tasarımcısı

Bence bir davet söz konusu olunca, daveti veren kişinin sosyal konumu, çevresi ve statüsü davetliler kadar önemli. Bir davete giderken, özellikle davetin olduğu yere göre giyinmeye ve aksesuar kullanmaya dikkat edilmeli.

• Aksesuarın; kıyafetin, saçın ve de makyajın önüne geçmemesi ve tamamlayıcı olarak kullanılması gerekiyor. Davetlinin, giyim kuşam olarak davet sahibine saygı göstermesi ve ondan daha ihtişamlı olmaması gerekir.

• Ben şahsen, uzun zamandır natürel görüntüyü çok beğeniyorum; yani natürel saçlar, natürel bir makyaj ve bunları tamamlayacak aksesuarlar. Takıların hepsini bir arada kullanmamaya özen gösterin. Minik zarif bir aksesuar bazen çok şey anlatabilir.

• Kişi kendini tanımalı, kendi anatomisini, kendi tarzını bilmeli ki, ona göre aksesuarlarını seçebilsin. Gerekirse iki bileğe de bilezik ya da bileklik kullanılabilir ve bence aksesuarda kesinlikle yaş sınırı olmamalı. Kişi kendine yakışanı bildikten sonra, onu zaten taşıyacaktır.

• Aksesuarlarınızı alışılmışın dışında da kullanabilirsiniz. Örneğin broşlarınızı topuzunuza, çantanıza ya da ayakkabılarınıza takmayı deneyin. Bu minik ayrıntıyla fark yaratabilirsiniz.



Salih Altınbaş / Toni & Guy Atiler

• Davetler artık açık havalara taşındığı için, saçlarınızı yaptırırken, nemden etkilenip bozulacak, kabaracak saçlar olmamasına dikkat edin. Düz fön çekilirse saçın kabarma ve bozulma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle de saça çok hafif doğal dalgalar verilebilir, böylece saç nemden kıvrılsa bile çok fark edilmez.

• Bu sezon örgüler çok moda, saça örgü uygulanabilir ve hatta biraz daha hareket vermek ve farklılaştırmak için örgünün arasına farklı renklerdeki saçlar da eklenebilir. Çok taşlı ve ağır bir gece elbisesini yandan toplanmış bir örgüyle daha spor bir hale getirebilirsiniz.

• Sıcak havalarda davetler için topuz modelleri her zaman avantajlıdır. Doğal topuzların yanı sıra keskin hatlara sahip, keskin çizgilerden oluşan topuzlar da bu sezon çok moda. Saçınıza ne yaptıracağınıza karar vermeden önce kıyafetinize ve yüz hatlarınıza uyumuna da dikkat etmeniz gerekiyor. İlla keskin hatlı topuzlar moda diye yüzünüze gitmeyecek topuzdan kaçınmalı ve ne olursa olsun, saç mevsime uygun olmasına dikkat etmelisiniz.



Suna Tensi / Makyöz

• Katılacağınız davette, gecenin yıldızı olmak istiyorsanız, öncelikle temiz ve nemli bir tene ihtiyacınız var. Günün hangi saati olursa olsun, makyaj temiz ve nemlendirilmiş tene uygulanmalıdır. Peeling yapılmamış bir ciltte ten makyajı tüm cilt kusurlarını yüzeye çıkarır. Aynı zamanda nemlendirilmiş ve peeling yapılmış vücutta çok daha bakımlı ve fit görünür. Haliyle dekolte kıyafetleriniz daha şık duracaktır.

• Makyajınıza, kıyafetinize göre karar verin. Örneğin siyah elbiseyle; bej, dore, sarılar, bakır ve kahve tonları, pembe gibi... Ya da kırmızı elbise giyecekseniz siyah, kahve ve gri tonları olabilir. Beyaz elbiseyle pembe ve eflatun tonları, lacivert ve tonlarını öneririm. Genelde şeftali tonları her zaman daha genç gösterir ve aynı zamanda loş ışıklar altında bile yüzünüze verdiği canlılık fark edilir. Göze uygulanmış koyu ve mat bir kahve far, şeftali tonunda bir allık ve yine aynı tonlarda parlatıcı ruj gecenin yıldızı olmanızı sağlayabilir.

• Yaşınız orta yaşın üzerindeyse eğer, asla sedefli ürünler kullanmayın. Göz kapağınızdaki tüm çizgilenmeleri ortaya çıkarır.

• Gece makyajında ten makyajı çok önemlidir. Parlak olmayan kapatıcılar kullanın. Parlak ürünler yüzünüzü olduğundan geniş gösterir. Göz altlarınızı çok iyi kapatmalısınız. Bulunduğunuz ortam loşsa, iyi kapatılmamış göz altları yüzünüzü yorgun gösterir. Mor far kullanacaksanız, yine göz altlarına dikkat! Eğer göz altı iyi kapatılmamışsa mor farın yansıması yine gözlerinizi yorgun gösterecektir.

• Kaşlarınızı doğal bırakmaya çalışın. Çok ince alınmış kaşlar, kadını her zaman olduğundan büyük gösterir. Göz içine koyu renk bir kalem kullanabilirsiniz. Gözlerinizi vurgulayacak ve yoğun far kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Küçük ve çukur göz yapınız varsa, göz içine koyu kalem kullanmayın. Riskli gece ışıklarının altında gözlerinizi daha çukur gösterecektir. Gözün içine beyaz kalem kullanıp, kirpik diplerinden de far ve kalem geçerseniz gözlerinizi olduğundan iri gösterebilirsiniz.



Zeynep Erkan Tayalı / Stil Danışmanı

• Davet sezonunun açılmasıyla kıyafet telaşı da başladı. Ben öncelikle genç tasarımcılara şans verilmesinden yanayım. Sanıldığı gibi uçuk fiyatlara değil, tam tersine daha ulaşılabilir fiyatlara harika elbiseler bulabilirsiniz. Kişiye özel tasarımlarla davetlerde fark yaratabilirsiniz.

• Her davette görmeye alıştığımız lame ve dore ayakkabı çanta takıntısından artık kurtulmak gerekiyor bence. Giydiğiniz kıyafetin daha fark edilebilir olması için, ayakkabınız ve çantanız silik tonlarda değil, bir o kadar canlı ve floresan renklerde seçilmiş olmalı. Örneğin fuşya bir elbiseyle limoni sarı bir ayakkabı ya da dore bir elbiseyle turkuaz bir çanta çok hoş duracaktır.

• Mezuniyet balolarında yapılması gereken şey şu bence: Gençken giyilebilecek elbiseleri tercih etmelisiniz. Gençken bacaklarınız, dekolteniz çok daha güzeldir, zaman geçtikçe, isteseniz de giyemeyeceğiniz elbiseleri giyin. Uzun tuvaletler yerine kısa, şık kokteyl elbiselerini tercih edebilirsiniz.

• Kumsal ve kır düğünlerinde mutlaka parmak arası sandalet ya da babet tercih edin. Uçuşan elbiseler ve taşlı sandaletlerle rahat ve bir o kadar çekici bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bütün gece kumdan ya da çimlerden kurtarmaya çalıştığınız ayakkabı topuğunun yarattığı stres yerine, çok daha rahat ve özgüvenle gecenin keyfini çıkarabilirsiniz.

• Saçlarda bu yıl doğallık ön planda. Makyajınızı profesyonel birine yaptırabilirsiniz; fakat saçlarınızı kendiniz toplar ya da şekil verirseniz, çok daha gerçek ve çekici bir sonuç alırsınız