Davetler, düğünler, mezuniyet baloları birer birer başlıyor bu ay.
Cem Lokmanhekim
/ Takı Tasarımcısı
Bence bir davet söz konusu olunca,
daveti veren kişinin sosyal konumu,
çevresi ve statüsü davetliler kadar önemli.
Bir davete giderken, özellikle davetin
olduğu yere göre giyinmeye ve aksesuar
kullanmaya dikkat edilmeli.
• Aksesuarın; kıyafetin, saçın ve de
makyajın önüne geçmemesi ve tamamlayıcı olarak
kullanılması gerekiyor. Davetlinin, giyim kuşam olarak
davet sahibine saygı göstermesi ve ondan daha
ihtişamlı olmaması gerekir.
• Ben şahsen, uzun zamandır natürel görüntüyü çok
beğeniyorum; yani natürel saçlar, natürel bir makyaj
ve bunları tamamlayacak aksesuarlar. Takıların
hepsini bir arada kullanmamaya özen gösterin. Minik
zarif bir aksesuar bazen çok şey anlatabilir.
• Kişi kendini tanımalı, kendi anatomisini, kendi
tarzını bilmeli ki, ona göre aksesuarlarını seçebilsin.
Gerekirse iki bileğe de bilezik ya da bileklik kullanılabilir
ve bence aksesuarda kesinlikle yaş sınırı olmamalı.
Kişi kendine yakışanı bildikten sonra, onu zaten
taşıyacaktır.
• Aksesuarlarınızı alışılmışın dışında da kullanabilirsiniz.
Örneğin broşlarınızı topuzunuza, çantanıza ya da
ayakkabılarınıza takmayı deneyin. Bu minik ayrıntıyla
fark yaratabilirsiniz.
Salih Altınbaş / Toni & Guy Atiler
• Davetler artık açık havalara taşındığı
için, saçlarınızı yaptırırken, nemden
etkilenip bozulacak, kabaracak
saçlar olmamasına dikkat edin.
Düz fön çekilirse saçın kabarma ve
bozulma ihtimali çok yüksektir. Bu
nedenle de saça çok hafif doğal
dalgalar verilebilir, böylece saç nemden
kıvrılsa bile çok fark edilmez.
• Bu sezon örgüler çok moda, saça örgü
uygulanabilir ve hatta biraz daha hareket vermek
ve farklılaştırmak için örgünün arasına farklı
renklerdeki saçlar da eklenebilir. Çok taşlı ve
ağır bir gece elbisesini yandan toplanmış bir
örgüyle daha spor bir hale getirebilirsiniz.
• Sıcak havalarda davetler için topuz
modelleri her zaman avantajlıdır. Doğal
topuzların yanı sıra keskin hatlara sahip, keskin
çizgilerden oluşan topuzlar da bu sezon
çok moda. Saçınıza ne yaptıracağınıza karar
vermeden önce kıyafetinize ve yüz hatlarınıza
uyumuna da dikkat etmeniz gerekiyor. İlla keskin
hatlı topuzlar moda diye yüzünüze gitmeyecek topuzdan kaçınmalı ve ne olursa olsun, saç mevsime uygun olmasına dikkat etmelisiniz.
Suna Tensi / Makyöz
• Katılacağınız davette, gecenin yıldızı olmak
istiyorsanız, öncelikle temiz ve nemli bir tene
ihtiyacınız var. Günün hangi saati olursa
olsun, makyaj temiz ve nemlendirilmiş tene
uygulanmalıdır. Peeling yapılmamış bir ciltte ten
makyajı tüm cilt kusurlarını yüzeye çıkarır. Aynı
zamanda nemlendirilmiş ve peeling yapılmış
vücutta çok daha bakımlı ve fit görünür. Haliyle
dekolte kıyafetleriniz daha şık duracaktır. • Makyajınıza, kıyafetinize göre karar verin. Örneğin
siyah elbiseyle; bej, dore, sarılar, bakır ve kahve
tonları, pembe gibi... Ya da kırmızı elbise giyecekseniz
siyah, kahve ve gri tonları olabilir. Beyaz elbiseyle
pembe ve eflatun tonları, lacivert ve tonlarını öneririm.
Genelde şeftali tonları her zaman daha genç gösterir
ve aynı zamanda loş ışıklar altında bile
yüzünüze verdiği canlılık fark edilir. Göze
uygulanmış koyu ve mat bir kahve far, şeftali
tonunda bir allık ve yine aynı tonlarda parlatıcı
ruj gecenin yıldızı olmanızı sağlayabilir. • Yaşınız orta yaşın üzerindeyse eğer, asla
sedefli ürünler kullanmayın. Göz kapağınızdaki
tüm çizgilenmeleri ortaya çıkarır. • Gece makyajında ten makyajı çok
önemlidir. Parlak olmayan kapatıcılar kullanın.
Parlak ürünler yüzünüzü olduğundan geniş
gösterir. Göz altlarınızı çok iyi kapatmalısınız.
Bulunduğunuz ortam loşsa, iyi kapatılmamış
göz altları yüzünüzü yorgun gösterir. Mor far
kullanacaksanız, yine göz altlarına dikkat! Eğer
göz altı iyi kapatılmamışsa mor farın yansıması
yine gözlerinizi yorgun gösterecektir. • Kaşlarınızı doğal bırakmaya çalışın. Çok ince
alınmış kaşlar, kadını her zaman olduğundan
büyük gösterir. Göz içine koyu renk bir kalem
kullanabilirsiniz. Gözlerinizi vurgulayacak ve yoğun far
kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Küçük ve çukur
göz yapınız varsa, göz içine koyu kalem kullanmayın.
Riskli gece ışıklarının altında gözlerinizi daha çukur
gösterecektir. Gözün içine beyaz kalem kullanıp, kirpik
diplerinden de far ve kalem geçerseniz gözlerinizi
olduğundan iri gösterebilirsiniz.
Zeynep Erkan Tayalı /Stil Danışmanı
• Davet sezonunun açılmasıyla
kıyafet telaşı da başladı. Ben
öncelikle genç tasarımcılara şans
verilmesinden yanayım. Sanıldığı gibi
uçuk fiyatlara değil, tam tersine daha
ulaşılabilir fiyatlara harika elbiseler
bulabilirsiniz. Kişiye özel tasarımlarla
davetlerde fark yaratabilirsiniz. • Her davette görmeye alıştığımız lame
ve dore ayakkabı çanta takıntısından artık
kurtulmak gerekiyor bence. Giydiğiniz kıyafetin
daha fark edilebilir olması için, ayakkabınız ve
çantanız silik tonlarda değil, bir o kadar canlı
ve floresan renklerde seçilmiş olmalı. Örneğin
fuşya bir elbiseyle limoni sarı bir ayakkabı ya
da dore bir elbiseyle turkuaz bir çanta çok hoş
duracaktır. • Mezuniyet balolarında yapılması gereken
şey şu bence: Gençken giyilebilecek elbiseleri tercih etmelisiniz. Gençken bacaklarınız,
dekolteniz çok daha güzeldir, zaman geçtikçe,
isteseniz de giyemeyeceğiniz elbiseleri giyin.
Uzun tuvaletler yerine kısa, şık kokteyl
elbiselerini tercih edebilirsiniz. • Kumsal ve kır düğünlerinde mutlaka
parmak arası sandalet ya da babet
tercih edin. Uçuşan elbiseler ve taşlı
sandaletlerle rahat ve bir o kadar çekici
bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bütün gece
kumdan ya da çimlerden kurtarmaya
çalıştığınız ayakkabı topuğunun yarattığı
stres yerine, çok daha rahat ve özgüvenle
gecenin keyfini çıkarabilirsiniz. • Saçlarda bu yıl doğallık ön planda.
Makyajınızı profesyonel birine yaptırabilirsiniz;
fakat saçlarınızı kendiniz toplar ya da şekil
verirseniz, çok daha gerçek ve çekici bir sonuç
alırsınız