Gelecek kışın hakimi kürk!

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Ralph Lauren, 2015 sonbahar kreasyonu New York Moda Haftası'nda tanıtıldı. Defilede, tasarımlarda bolca kullanılan kürkün, 2015-2016 sonbahar-kış sezonunun gözdesi olacağının sinyalleri de verilmiş oldu.

Ralph Lauren'in 2015 sonbahar kreasyonunda, toprak tonları ile birlikte siyah ve beyaz hakimiyeti var.



Gelecek kış neler moda olacak diye merak ediyorsanız, Ralph Lauren defilesinden yola çıkarak, kürkün gelecek kışın tek kelimeyle hakimi olacağı söylenebilir. Kürk manto ve kabanların yanı sıra, kürk yakalar, kürk kollar, kürklü şapkalar, kürk detaylı çantalar ve ayakkabılar öne çıkıyor.



Defilede maskülen kıyafetler ve şık gece elbiseleri de kürkle tamamlanmış. Püskülse yine çok moda. Kürk-püskül kombinasyonlarına hazır olun.



Geniş sırt dekolteleri de gelecek sonbaharın gece elbiselerinde sıklıkla rastlayacağımız detaylar arasında.