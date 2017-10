Markası Bashaques ile Başak Cankeş, sanat eserlerini kadın formuna büründürerek hem yeni bir akımın öncülüğünü üstleniyor hem de bu eşsiz parçaları görenlere moda algısını sorgulatıyor.

Yazı: Ece Üremez

BASHAQUES 2014 YILINDA GİYİLEBIİLİR SANAT MARKASI KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKTIĞI İLK GÜNDEN BU YANA, EN ÖNEMLİ MİSYONU KIYAFETİN EŞSİZLİĞİ İLE İNSANLARIN EŞSİZLİĞİNİ BAĞDAŞTIRMAK VE BENZERSİZ PARÇALAR ÜRETMEK OLDU. İşte bu motivasyon, markanın tasarımcısı Başak Cankeş’in hem sanata hem de modaya katkı sağlayan yeni bir akım oluşturmasına ve sertifikalı satılabilen sanat eserlerini kadınların üzerine giyebilecekleri bir forma sokmasına imkan tanıyor. İnsanlara kıyafetler üzerinden ilham vermeyi amaçlayan marka, sanata ve sanatçıya değer vermesinin yanı sıra moda algısını değiştirmeyi de hedefliyor. Tam da bu yüzden eğer koleksiyon, sanat galerisi haricinde bir mağazada sergilenecekse, sunum şekli tamamen sanat galerisi ile uyum içinde oluyor. Tasarımcının işe olan ilgisi ise çok daha küçük yaşlara dayanıyor. Henüz altı yaşındayken annesinin Amerika’dan getirdiği siyah kadife elbise onun başlangıç noktası olmuş. Şu sözlerle anlatıyor hafızasındasaklı kalanları; ‘‘Boynundan pofidik üç tane kalp sarkan bir elbisenin eteklerini tutkalla yapıştırıp drape yapmaya çalıştığım anı hatırlıyorum hep. Sonra arkasından neyi giyip neyi giymeyeceğime dair annemle yaptığım büyük kıyafet kavgalarımı; daha sonraki yıllarda bir yere giderken üç saatten önce kıyafetlerime karar veremeyişimi hiç unutmuyorum. Ayrıca annemin rehber olmasından dolayı halı dükkanlarında, çini mağazalarında, dünyanın değişik yerlerindeki onlarca müzede bulunma halimi hatırlıyorum. Bunların hepsi bende birikmiş ve ‘giyilebilir sanat’ yapma yoluna beni sokmuş gibi hissediyorum.’’ Tasarımları için farklı sanat dallarından, insanlardan, hiç görülmemiş sanat tekniklerinden, sanatsal akımlardan ve Türk kültürünün önemli zanaatlarından ilham alan Başak Cankeş’in koleksiyonlarının yüzde yirmisi el yapımı. Keza her bir parça, en fazla beş adet üretilip sertifika ile satılıyor. Bashaques markasına dair bir diğer önemli nokta ise sezonsuz olması. Bir başka deyişle, hem yazlık hem kışlık versiyonlarıyla tasarlanan parçaların her biri gardıropların da vazgeçilmezi olmaya aday oluyorlar. Markaya ait tasarımlara Capri’de yer alan Cathaleia’dan, Londra’daki Wolf and Badger mağazasından, New York’ta Soho’da bulunan Rac (Random Acts of Creativity)’den, İstanbul’da Building ve Gizia Gate’ten, İzmir’de ise Bashaques Multibrand Concept Store’dan ulaşmanız mümkün. Ayrıca online alışveriş için shopigo.com ve 365ist.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Diğer tüm detaylar için şimdi sözü markanın tasarımcısına devrediyoruz.



MARKANIN TEMELİNDE

Her sezon farklı disiplinlerden iki sanat dalını birleştiriyorum. Farklı birçok sanatçıyı projeye dahil ederek Türk kültürünü çağdaş sanata uyarlamamız markanın DNA’sını oluşturuyor. Kendi ilham kaynağıma ve sanatsal hissiyatlarıma göre seçtiğim sanatçı ve zanaatkarların işlerini yönlendirerek yaptıkları yaratımları kıyafete Cdönüştürmek esas meselem.

BASHAQUES KADINI

Bashaques markasının hedef kitlesi öncelikle büyük şehirlerdeki kadın sanat koleksiyonerleri ya da sanatçılar, daha sonra da entelektüel olan ve kişiselliğe önem veren kadınlar. Kendi üzerlerindeki şeyleri başkasında görmek istemeyecek, hazır giyim mağazalarından alışveriş yapmayı pek de tercih etmeyen lüks tüketimi seven kadınlar...

SON KOLEKSİYON

Sürrealizm akımını Salvador Dali üzerinden Türk minyatürüne uyarladım. Bunun için Arya Kamalı, Yousef Babani, Filiz Adıgüzel Toprak, Onur Tonga ve Gülden Gener ile birlikte çalıştık. Ben de dahil hepimiz sürreal minyatür çizdik ve bu minyatürleri geleneksel Türk yorganları üzerinde sergiledik. Aynı desenleri sürreal çizgiler ile birleştirerek Semra Russell‘in styling’ini yaptığı bir koleksiyon tasarladım.

SONBAHAR-KIŞ TRENDLERİ

Kadife, yağmurluk kumaşı, denim’in farklı yapılarda kullanılması, eşit olmayan pantolon paçaları ve hatalı gibi görünen kalıp bitişleri.

STİL SAHİBİ KADIN

Hiç moda olmayan parçaları moda olanlarla harmanlayıp hiç görmediğimiz kombinlerle ve karışımlarla sokağa çıkmayı başarabilen kadın.

VAZGEÇİLMEZ MARKALARI

Acne, Alexander McQueen, Topshop. Gardırobumda en sevdiğim parça ise Gaudi deseninden baskı crop top’um. Favori alışveriş rotam ise, adalardaki küçük butikler. Onun dışında Afrika, Malezya, Kolombiya gibi yerlerden değişik parçalar almayı seviyorum.

SIRADAKİ!

Bu sezon Biondina’ya özel bir desen tasarladım. Yeni koleksiyonlarında Bashaques for Biondina olarak yakında piyasaya çıkacak. Londra’da sunacağımız yeni bir fikir üzerine çalışıyoruz. Bu yeni proje için sanatçılar belirledim. Bazı galeriler ile görüşme halindeyim. Giyilebilir sanat konseptine inananlarla yolumuza devam edeceğiz.