Kabul etmeli; bu kadınlar bu işe farklı bir boyut katıyor.
Bihter Aida Pekin
Modadan uzak, neşeli bir durak
Takı deyince, aklımıza ilk
gelen isimlerden biri olması
boşuna değil elbette! Pek çok
tasarımcıya ilham kaynağı
olan (ya da kopyaladıkları
mı demeliyiz!) tasarımları,
onu artık ezberlediğimiz
bir isim haline getirdi.
Yeni olansa, Galata’nın
en popüler sokaklarından
Serdar-ı Ekrem’de yer alan
küçük ve şirin mağazanın iç
dekorasyonunun değişmiş,
yenilenmiş olması.
Takı dünyası çemberine dahil olması, beş yıl önceye
tekabül ediyor Aida Pekin’in. Takı eğitimini,
Marmara Üniversitesi’nin ardından Floransa’da
bulunan Le Arti Orafe’de tamamlamış. Ardından,
kendi koleksiyonlarını ürettiği ve freelance
tasarım hizmeti verdiği Aida Pekin Takı Atölyesi’ni kurmuş.
Katıldığı pek çok sergi, aldığı pek çok ödül var. Bread&Butter
(Barcelona) Inhorgenta (Münih), Artigianale (Floransa),
İstanbul Fashion Days, İstanbul Design Week fuarları ve
İstanbul Design Spirit, Fashion is Art-Kempinski, LAO, Sieraad
Amsterdam, Nişantaşı Street Design sergileri bunlardan sadece
birkaçı… De Beers, Dünya Altın Konseyi, Ganjam, Auritalia,
DTC, Sieraad gibi farklı yarışmalardan ise ödüller aldı.
Modayla paralel bir çizgide hareket etmeyen, eğlenceli ve
keyifl i tasarımların dünyası burası! Özellikle de, pleksi takılar
favorimiz. Pekin, uzun sürede ortaya çıktığını söylediği
koleksiyonlarını farklı kılan noktayı, ‘hepsinin bir hikayesi
olması’ olarak ifade ediyor. Örneğin, İstanbul Koleksiyonu,
İstanbul mahallelerini anlatıyor. Yeni koleksiyonda yer alan
renkli ipek takılara da bayıldık! Size bir de sürprizimiz var;
Pekin’in koleksiyonları artık sadece takıyla sınırlı değil!
Mumluk ve çanta gibi ürünler de tasarlıyor.
Aida Pekin ürünlerini Galata’daki Aida Pekin mağazasının yanı
sıra İstanbul Modern Müze, Point Otel Modern Müze, Blender,
İKSV dükkanları, Karınca Design Kanyon ve Asmalımescit’te
bulabilirsiniz. Ayrıca; Kaş’ta Papilio, Çeşme Marina’da Megalov
butiklerinde, yurt dışında ise İtalya’da Floransa, Roma, Milano,
Lucca ve Napoli’deki, İspanya’da ise Barselona’daki butiklerde
rastlarsanız şaşırmayın.
Fiyatlar; gümüş ve altın takılarda 70-300 TL, pleksilerde 25-60
TL arasında değişiyor.
Adres: Serdar-ı Ekrem Cad. 44A. Galata