Gösteriş sevmeyen mücevherler

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Kabul etmeli; bu kadınlar bu işe farklı bir boyut katıyor.

Bihter Aida Pekin

Modadan uzak, neşeli bir durak



Takı deyince, aklımıza ilk gelen isimlerden biri olması boşuna değil elbette! Pek çok tasarımcıya ilham kaynağı olan (ya da kopyaladıkları mı demeliyiz!) tasarımları, onu artık ezberlediğimiz bir isim haline getirdi. Yeni olansa, Galata’nın en popüler sokaklarından Serdar-ı Ekrem’de yer alan küçük ve şirin mağazanın iç dekorasyonunun değişmiş, yenilenmiş olması.



Takı dünyası çemberine dahil olması, beş yıl önceye tekabül ediyor Aida Pekin’in. Takı eğitimini, Marmara Üniversitesi’nin ardından Floransa’da bulunan Le Arti Orafe’de tamamlamış. Ardından, kendi koleksiyonlarını ürettiği ve freelance tasarım hizmeti verdiği Aida Pekin Takı Atölyesi’ni kurmuş. Katıldığı pek çok sergi, aldığı pek çok ödül var. Bread&Butter (Barcelona) Inhorgenta (Münih), Artigianale (Floransa), İstanbul Fashion Days, İstanbul Design Week fuarları ve İstanbul Design Spirit, Fashion is Art-Kempinski, LAO, Sieraad Amsterdam, Nişantaşı Street Design sergileri bunlardan sadece birkaçı… De Beers, Dünya Altın Konseyi, Ganjam, Auritalia, DTC, Sieraad gibi farklı yarışmalardan ise ödüller aldı. Modayla paralel bir çizgide hareket etmeyen, eğlenceli ve keyifl i tasarımların dünyası burası! Özellikle de, pleksi takılar favorimiz. Pekin, uzun sürede ortaya çıktığını söylediği koleksiyonlarını farklı kılan noktayı, ‘hepsinin bir hikayesi olması’ olarak ifade ediyor. Örneğin, İstanbul Koleksiyonu, İstanbul mahallelerini anlatıyor. Yeni koleksiyonda yer alan renkli ipek takılara da bayıldık! Size bir de sürprizimiz var; Pekin’in koleksiyonları artık sadece takıyla sınırlı değil! Mumluk ve çanta gibi ürünler de tasarlıyor. Aida Pekin ürünlerini Galata’daki Aida Pekin mağazasının yanı sıra İstanbul Modern Müze, Point Otel Modern Müze, Blender, İKSV dükkanları, Karınca Design Kanyon ve Asmalımescit’te bulabilirsiniz. Ayrıca; Kaş’ta Papilio, Çeşme Marina’da Megalov butiklerinde, yurt dışında ise İtalya’da Floransa, Roma, Milano, Lucca ve Napoli’deki, İspanya’da ise Barselona’daki butiklerde rastlarsanız şaşırmayın.

Fiyatlar; gümüş ve altın takılarda 70-300 TL, pleksilerde 25-60 TL arasında değişiyor.

Adres: Serdar-ı Ekrem Cad. 44A. Galata



