Bir aksesuardan çok daha fazlası haline dönüşen, tarzı tamamlayan önemli bir detay olarak stile gönderme yapan güneş gözlükleri, çeşitlendikçe değer kazanıyor günümüzde.

Yazı: Ece Üremez

Güneş gözlüksüz bir yaz geçirmek mümkün müdür? Modanın baş köşesindeki yerini çoktan kapan bu müthiş buluşun hayata nasıl da başka bir çerçeveden bakmaya yardımcı olduğunu anlamak için tasarımcıların onu her sezon ne şekillere soktuğuna bakmak yeterli. Biz de Turkuaz Optik markasının İletişim ve Pazarlama Direktörü Alev Keskin’den trendlere dair son haberleri aldık.

Bu sezonun en trend modelleri neler?

Gözlük, imajınızı belirlemekte çok önemli bir aksesuar ve gözlük kullanıcıları yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de giderek bilinçleniyor. Dolayısıyla trend modellere örnek vermeyi çok doğru bulmuyorum. Gözlük kullandığınız ortama, hava şartlarına, imajınıza, tercih ederseniz tipinize göre çok değişkendir. Yine de örnek vermem gerekirse Italia Independent, Dsquared2 koleksiyonlarında sıfır bazlı düz lensler ve çift köprü detayları ön planda. Tom Ford Eyewear, Balenciaga ve Eyepetizer gibi markalarda açık renk lensli gözlükler; Modo, Blackfin gibi markalarda ise titanyum modeller dikkat çekiyor.

Türkiye’de insanlar sizce hangi kriterlere göre gözlük satın alıyor?

Büyük çoğunluk başta marka,model ve fiyata göre seçim yapıyor. Turkuaz Optik bünyesinde oldukça butik markalar olduğu için kullanılan materyale, tasarıma önem veren bir kitlenin de olduğunu takip edebiliyoruz.

Sizce gözlük, çanta ve ayakkabı gibi olmazsa olmaz bir aksesuar mı?

Gözlük, ayakkabı ve çantanın aksine görüntünüzü değiştiren bir aksesuar, o yüzden en az onlar kadar önemli.

‘Hangi yüz şekline göre hangi modeller kullanılmalı?’ şeklinde yönlendirmeler artık geride kaldı diyebilir miyiz?

Demek istiyoruz artık. Biraz daha zamana ihtiyacımız var ama hızlı yol alıyoruz.

Sizin kullanmaktan en keyif aldığınız gözlük markaları hangileri?

Italia Independent ve Tom Ford markalarını severek kullanıyorum. Her sezon çok farklı ve oldukça geniş koleksiyonları ile şaşırtıyorlar. Blackfin’i tasarımlarından ve hafifliğinden dolayı çok severek kullanıyorum. Yüzüm ufak olduğu için Hally and Son markası da en çok tercih ettiğim markalar arasında.

Erkekler kadınlara göre gözlük seçiminde daha mı seçici?

Kadınlara göre daha az opsiyonları olduğu için aslında işleri daha kolay ve ne istediklerini daha iyi biliyorlar.



