Güneşin tadını çıkarın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aksesuar tutkunlarının gözde markası Fix Silver, yaz sezonuna ilk kez piyasaya sürdüğü Fix…e güneş gözlüğü koleksiyonu ile merhaba dedi.

Dünya aksesuar markalarını satış noktalarında barındıran Fix Silver, ilk kez piyasaya sürdüğü güneş gözlüklerinde iddialı olduğu kadar göz sağlığını da koruyan, modern tasarımları ile iddialı giriş yaptı.



Fix Silver güneş gözlükleri 100 TL’nin altındaki fiyatlarıyla, özellikle uygun bütçeli fakat trend tasarımlı güneş gözlüğü arayanlar için modayı ulaşılabilir kılıyor. Göz sağlığını koruyan UV filtreli Fix…e güneş gözlükleri, renkli çerçeve ve aynalı cam seçenekleri ile de trendlere uyum sağlıyor.



