İmaj ve İletişim Danışmanı Şahika Güler’den dikkat çekecek öneriler bu blog’da...





İmaj ve İletişim Danışmanı Şahika Güler, özel olarak kendisinin seçtiği kıyafet ve aksesuarları yine kendisinin tanıttığı bir moda blog’u hayata geçiriyor.“Immagina La Moda” (Modayı Hayal Et) isimli blog’da her hafta değişen kombin ve aksesuarlarla dikkat çekici öneriler sunuyor. Ayrıca bunları tamamlayacak ve kadınları şıklık katacak makyaj önerileri de blog’da yer alıyor. Çalışma hayatından özel davetlere kadar farklı zamanlar için sunulan önerilerle kıyafet, aksesuar ve makyaj anlamında yaratıcı dokunuşlar kazanmalarını sağlayacak yöntemler öneriyor. Ayrıca erkeklerin de ilgisini çekecek zengin içerikle blog’a bakmadan dışarı çıkmayın!www.immaginalamoda.com