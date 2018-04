Hakan Akkaya

"Moda geçici, stil kalıcı"

Yazı: Sinem Gürleyük



Ekranların sevilen yüzü, moda dünyasının parlayan ismi Hakan Akkaya yeni koleksiyonuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Akkaya ile kadınların en çok yaptıkları stil hatalarını, sezon favorilerini ve yeni heyecanlarını konuştuk.



Bu işin eğitimini almış biri olarak sizce ‘moda ile ilgilenmek’ yetenek ve ruh mu yoksa eğitim mi gerektirir?

Bu mesleğin eğitimini almak çok önemli ama ben her zaman doğuştan bir yeteneğin olduğuna inanıyorum. Bizim işimizdeki en önemli ayrıntı ise vizyon.



Stil mi moda mı?

Elbette stil! Çünkü moda geçici bir durum. Moda nerdeyse artık aylık değişkenliğe sahip. Fakat stil her zaman kalıcı. Moda ne olursa olsun, stil sahibi biri moda olan detayları

kendi stiline göre yorumlar.



Sizce bir kadının stil sahibi olabilmesi için dikkat etmesi gereken en önemli üç şey ne?

Birincisi; kendi vücudunu çok iyi tanımalı, kusurlarını ve vücuduna neyin yakıştığını bilmeli. İkincisi; sosyal durumunun ve yaşadığı ortamın şartlarının farkında olmalı. Üçüncüsü; kombinlemek, renkleri bir arada kullanabilmek ile ilgili bilgi sahibi olmalı…



Her kadının gardırobunda mutlaka olmalı dediğiniz neler var?

Her kadının mutlaka gardırobunda bir kalem elbisesi, bir kalem eteği ve şık bir blazer ceketi olmalı…



Bu sezon en çok hangi parçalara yatırım yapmak akıllıca?

İspanyol paça pantolon ve iyi dikilmiş bir blazer.