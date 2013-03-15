Hakan Akkaya ile dolabınızı yenileyin!

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13 yılı aşkın süredir moda tasarım sektörüne öncülük eden ünlü modacı Hakan Akkaya, kişiye özel koleksiyonlarıyla dolabınızı baştan aşağıya yeniliyor.

Moda tasarım kariyeri boyunca Boyner Holding, Altınyıldız ve Sarar gibi sektörün öncü markalarının Tasarım Departman Yöneticiliğini üstlenen Hakan Akkaya, Nişantaşı'nda bulunan ofisinde kendi markasıyla “pret a porter” olarak adlandırılan şık hazır giyim koleksiyonları hazırlıyor. Hakan Akkaya kadın ve erkek kategorisinde kişiye özel koleksiyonlar tasarlayan Akkaya, aynı zamanda hazır giyim dünyasına sunduğu farklı dokunuşlarla sizi baştan yaratıyor. Pek çok ünlüyü giydiren Hakan Akkaya, 2012 yıılında Who's Next Paris ve Bread&Butter Berlin Fuarı'na erkek koleksiyonuna katılan ilk Türk tasarımcı oldu. Aynı zamanda 15 Mart 2013 tarihinde Mercedes Benz Fashion Week'te Men in Black koleksiyonunda büyük ilgi gördü. Hakan Akkaya bugünlerde 7 Ekim'de başlayacak İstanbul Fashion Week için hazırlıklarını sürdürüyor.













