Hakan Akkaya ile stilinizi yeniden yaratın

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Her ay bir şanslı Seninle okuru Hakan Akkaya ile vücuduna en uygun tarzı buluyor!

Size yakışan kıyafeti bulamıyor, hangi giysiyi neyle kombinleyeceğinizi bilemiyor, vücut ölçülerinize en uygun tarzı kestiremiyor kısaca aynanın karşısındaki kişiyi beğenmiyor musunuz? O zaman, ünlü modacı Hakan Akkaya’nın önerileriyle stilinizi yeniden yaratmaya ne dersiniz? Ünlü modacı her ay şanslı bir Seninle okuruyla Cevahir Alışveriş Merkezi’nde alışverişe çıkacak ve vücut tipine en uygun giysileri bulmasına yardımcı olacak. Yeni bir ‘siz’ olmak için tek yapmanız gereken "Seninle" dergisine başvurmak.

Önemli not: Çekimler sırasında kullanılan ürünler hediye edilmeyecektir.