Hande Yener

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Renkli takma tırnaklar ve renkli ojeler vazgeçilmezi...

Pop müziğin ‘kraliçesi’ Hande Yener, alev rengi saçları ve cesur kıyafet seçimleriyle dikkat çekiyor. İşi gereği gönlünce tarzını abartabilen Yener’in tarzı Lady Gaga’ya benzetiliyor. Yener, sıra dışı objeler kullanmayı seviyor. Özellikle altın renkli detaylar tarzının ihtişamını yanıstıyor. Tünik olarak satılan kıyafeti elbise olarak sahnede giymesini de cesaret olarak açıklıyor. Yener’in saçları kadar tırnakları da stilini vurgulayan detayları. Renkli, taşlı, süslü takma tırmak kullanmayı seviyor, sahne dışında da takıyor.