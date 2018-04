Benzer eşyalardan, benzer tasarımlardan, her evde birbirini tekrar eden desenlerden sıkılanlar ve kendine özgün çizgiler arayanlar için renkli ve farklı bir seçenek doğdu.

Benzer eşyalardan, benzer tasarımlardan, her evde birbirini tekrar eden desenlerden sıkılanlar ve kendine özgün çizgiler arayanlar için renkli ve farklı bir seçenek doğdu. Görmekten sıkıldıklarımızı hayatımızın dışında bırakıp bize yeni duygular keşfettirecek tasarımların imzası, Zoodesignstudio'da atılıyor.Özlem Barış tarafından İstanbul'da kurulan ve kendine bir merkez seçmek yerine bütün dünyayı evi olarak kabul eden Zoodesignstudio; 'yeni şeyler' anlatıyor, 'yeni şeyler' çiziyor, 'yeni şeyler' yaşatıyor. Modanın sınırlı ve kalıplaşmış penceresinden başka bir gözle bakmak yerine kendine modanın evreninde yeni bir pencere açmak isteyenlerin, her tasarımda kendilerini defalarca kez yeniden bulacakları tshirt koleksiyonlarıyla bu sektöre yeni bir enerji vaat ediyor. Su bazlı özelliğe sahip olan ve kanserojen madde içermeyen duvar kağıtları, kanvas ve akrilik tablolar, neşeli bir şarkının nakaratı gibi duran abajurlar, hayatın konforlu halini vaat eden yastıklar, salına salına iştah açan masa örtüleri ve kalpleri uçuşturan perdeler hem kişiye hem de firmalara özel olarak tasarlanıyor. Çocukların, yeni dünyaya gelmiş en tatlı bebeklerin isimleri, Zoodesignstudio'nun tasarımları ile duvarlarda ve perdelerde hayat buluyor. Zoodesignstudio'da mekanlar sadece görsellikle sınırlanmıyor, her biri hikayesi olan objelere dönüşüyor. Kişisel özellikleri ve kurum vizyonunu yansıtan detayları ortaya çıkarmaya odaklanmış yaratıcı ruhu ile mimarlara ve iç mimarlara çözüm ortağı olan Zoodesignstudio; yeni tasarımcılara ve öğrencilere de tasarımlarını sergileme fırsatı vererek size geleceğin profesyonelleriyle tanışma olanağı sunuyor.





