Hayata şıklık katan mağazalar

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Şehrin bitmeyen enerjisi her yeni gün, yeni adreslerin, keşfedilecek mekanların doğmasını sağlıyor. Son zamanlarda öne çıkan, farkına varmanız gereken butikleri keşfe çıktık! Dekorasyon ürünleri, elbiseler, mayolar... Hepsi hayatınızı şıklaştırmak için bu mağazalarda sizi bekliyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



Herita

Her şey satılık

Fabrikasyondan uzak, zevkli ve kaliteli ürünlerle dolu bir mağaza burası. Her şey, el emeği göz nuru ve üstelik hepsi satılık. Pera’da bulunan Herita’nın sahiplerinden Zeynep Küçük Wilems, Olgunlaşma Enstitüsü mezunu annesinin anısından ve el emeğine düşkünlüğünden ilham alarak açmış burayı. Mekan iki ayrı bölümden oluşuyor; bir tarafta lokumlar, badem ezmeleri, rengarenk akide şekerleri, diğer tarafta ise takılar, servisler, fincanlar, çantalar, mobilyalar yer alıyor. Elde işlenmiş ipek masa örtüleri, duvar panoları, gümüş ev objeleri ve sedef işlemeli mobilyalar en göz alıcı parçalar. Tatlılarında da onu diğerlerinden ayıran önemli bir fark var; hiçbirinde glukoz, esans ve gıda boyası bulunmuyor. Mevsimine göre pek çok farklı tatta lezzet bulabilirsiniz. Sıradanlıktan uzak ürünler arıyorsanız mutlaka uğrayın. İçeride fiyatlar oldukça farklılık gösterebiliyor. Lokumların 250 gramı 30 lira. Aksesuar ve mobilya fiyatlarıysa 70 liradan başlayıp 42 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Adres: Meşrutiyet Cad. Baran Apt. No:79, Beyoğlu-İstanbul

Tel: (0212) 243 58 00

