Haydi sen de sokağa çık!

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Farklı stillerden ilham almak için dünya sokaklarına bakıyoruz!

Paris

Kloş etekler herkesin tarzı ile özdeşleşmese de yakışana çok yakışıyor. Bizce mayıs için ideal.



