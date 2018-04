Hedef yeni rotalar

Five O'clock/Tatlı hayaller dünyası

Five O’Clock’a ilk adımınızı attıktan sonra derin bir nefes alın, birkaç dakika etrafı izleyerek mekanın havasını soluyun ve sonrasında bu masalsı mağazanın büyüsüne bırakın kendinizi. Gözlerinizi alamayacağınız detaylar, tadına doyamayacağınız pastalar, fiyonklar içerisindeki dekorasyon, rengarenk çiçekler Five O’Clock’u anlatan anahtar kelimeler… Fransızların tatlı kültürüyle İngilizlerin çay kültürünü bir çatı altında birleştiren ve Türk damak zevkine uyarlayan Five O’Clock için harikalar diyarı demek yanlış olmaz. İçeri girdiğinizde sizi günün çayı karşılıyor; Five O’clock çikolatası eşliğinde… Madeleine’ler, kişiye özel pastalar, sıcak ekmekler, çikolata çeşitleri arasında birden başınız dönebilir. Tüm bu tatlı ve tuzlu seçeneklerinin yanı sıra mağazada aksesuar ve hediyelik eşyalar da dikkati çekiyor. İşlemeli mutfak önlükleri, fiyonklu pasta servisleri, porselen fincanlar, özel tabağında hediyelik süslü çikolatalar Five O’Clock’tan alınacaklar arasında. Taze ve günlük üretim…

Sinem ve Burak Ekşioğlu çiftinin baştan aşağıya kendilerinin tasarladıkları mekan, misafirlerini adeta tatlı bir hayaller dünyasına götürüyor. Le Cordon Bleu mezunu olan mekanın sahibi Sinem Ekşioğlu, ürünlerin en önemli özelliğinin hiçbirinde hazır karışım bulunmaması olduğunu ve sadece taze ve günlük üretim yaptıklarını anlatıyor. Cupcake’lerde ve pastalarda kullanılan tazecik kremayla görsel olduğu kadar damak tadı olarak da fark yaratıyorlar. Ayrıca eklerler, taze çileklerle bezenmiş ve saten kurdeleyle süslenmiş pastalar ve tartoletler de vitrinden size gülümseyen leziz tatlar arasında. Mağazanın Acarkent’te olması, yani şehrin biraz dışında kalması sizi korkutmasın. Bünyesinde bulunan soğuk havalı araçlarıyla İstanbul içinde adrese sipariş ve catering hizmeti veriyorlar.

Adres: Acarkent, 3. Cad. T-29 Beykoz-İstanbul

Tel: 444 2 152