Keyifli bu mağazayı keşfedin, hayatınıza yeni renkler katın!
Five O'clock/Tatlı hayaller
dünyası
Five O’Clock’a ilk adımınızı attıktan
sonra derin bir nefes alın, birkaç
dakika etrafı izleyerek mekanın
havasını soluyun ve sonrasında
bu masalsı mağazanın büyüsüne
bırakın kendinizi. Gözlerinizi
alamayacağınız detaylar, tadına
doyamayacağınız pastalar, fiyonklar
içerisindeki dekorasyon, rengarenk
çiçekler Five O’Clock’u anlatan
anahtar kelimeler… Fransızların tatlı
kültürüyle İngilizlerin çay kültürünü bir
çatı altında birleştiren ve Türk damak
zevkine uyarlayan Five O’Clock
için harikalar diyarı demek yanlış
olmaz. İçeri girdiğinizde sizi günün
çayı karşılıyor; Five O’clock çikolatası
eşliğinde… Madeleine’ler, kişiye özel
pastalar, sıcak ekmekler, çikolata
çeşitleri arasında birden başınız
dönebilir. Tüm bu tatlı ve tuzlu
seçeneklerinin yanı sıra mağazada
aksesuar ve hediyelik eşyalar da
dikkati çekiyor. İşlemeli mutfak
önlükleri, fiyonklu pasta servisleri,
porselen fincanlar, özel tabağında
hediyelik süslü çikolatalar Five
O’Clock’tan alınacaklar arasında.
Taze ve günlük üretim…
Sinem ve Burak Ekşioğlu çiftinin
baştan aşağıya kendilerinin
tasarladıkları mekan, misafirlerini
adeta tatlı bir hayaller dünyasına
götürüyor. Le Cordon Bleu
mezunu olan mekanın sahibi
Sinem Ekşioğlu, ürünlerin en
önemli özelliğinin hiçbirinde hazır
karışım bulunmaması olduğunu
ve sadece taze ve günlük üretim
yaptıklarını anlatıyor. Cupcake’lerde
ve pastalarda kullanılan tazecik
kremayla görsel olduğu kadar
damak tadı olarak da fark
yaratıyorlar. Ayrıca eklerler, taze
çileklerle bezenmiş ve saten
kurdeleyle süslenmiş pastalar
ve tartoletler de vitrinden size
gülümseyen leziz tatlar arasında.
Mağazanın Acarkent’te olması,
yani şehrin biraz dışında kalması sizi
korkutmasın. Bünyesinde bulunan
soğuk havalı araçlarıyla İstanbul
içinde adrese sipariş ve catering
hizmeti veriyorlar.
Adres: Acarkent, 3. Cad. T-29
Beykoz-İstanbul Tel: 444 2 152