Buse Terim, her kadının gardırobunda mutlaka bulunması gereken 10 önemli ve trend parçayı sizler için listeledi. İşte listenin detayları...

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Buse Terim, birinci sırayı beyaz ipek gömleğe veriyor. Beyaz ipek gömleğinizi ister yüksek belli kalem eteklerle, ister eskitilmiş kot şortlarınızla kullanabilirsiniz.Elbette bir ‘küçük siyah elbise’ ikinci sırada. Son dakikada ortaya çıkan davetlerin, ‘bu akşam ne giyeceğim?’ kriz anlarının kurtarıcısı küçük siyah elbisenizle kötü sürprizler hep sizden uzak kalacak.Buse Terim'e göre olmazsa olmaz üçüncü giysi, üzerinize oturan, rahat kesimli bir jean pantolon. Size yakışan jean’i bulmak için farklı modeller deneyin ve bulduğunuzda da o modele sadık kalın.Dördüncü önemli giysi blazer ceketler! Özellikle mevsim geçişlerinde trend olaan blazer ceketler, sonbaharın soluk kahve tonlarında ya da ilkbaharın parlak neon renklerinde tercih edilebilir.Diğer mühim parça, tercihen siyah, clutch bir çanta. Özellikle gece etkinliklerinde size eşlik edecek clutch çanta, gündüz davetlerinde de kullanılabilir.