Hissedilmeyecek kadar hafif

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Yeni İnci, rahat hareket etmeyi sağlayan ve hafifliğiyle öne çıkan modeli 6020 ile kadınlara hareket özgürlüğü sunuyor.

Özellikli formu sayesinde normal sütyenlerden 3 kat daha hafif olan Yeni İnci 6020 modeli, giyildiğinde varlığını unutturarak konforlu bir iç çamaşırı keyfi yaşatıyor. 30 yıkama sonunda bile formunu koruyan özelliğiyle uzun süreli ve konforlu bir kullanıma imkan veren Yeni İnci sütyenler, hava geçirgenliği sayesinde de cildin hava almasını sağlayarak terlemeyi önlüyor. 75’ten 105’e kadar uzanan geniş bir beden çeşitliliğine sahip olan bu sütyenin siyah, ten, ekru ve beyaz renkleri var.