H&M’den doğa dostu koleksiyon...

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Eski kıyafetlerinizi götürün, H&M'den indirim çekini alın!

Vanessa Paradis, Mart ayından itibaren mağazalarda yer alacak H&M Conscious (doğa dostu) koleksiyonunun yüzü oldu. Güzel yıldız kampanyada hem trendy hem de sürdürülebilir parçalarla karşımıza çıkıyor. Bahar için iyimserlikle dolu olan koleksiyonun parçaları, yandan kesik penceresiyle sportif efektli bir tulumun yanı sıra yere kadar uzanan elbise ve tropik baskılı tişört elbise gibi romantik tarzda... Conscious koleksiyonunda erkekler için blazerlar, chino pantolonlar, İkat baskılı gömlekler ve şortlar yer alıyor. Çocuklar içinse neşeli desenlere ağırlık verilmiş.

Kampanyayla eşzamanlı olarak İstinye Park, Marmara Forum ve Cepa H&M mağazalarında giysi toplama faaliyeti başlatılacak. Her ülkeden müşteriler hangi marka olduğuna bakılmaksızın kullanılamayan giysilerini seçili mağazalara getirebilecek ve kişi başı günde iki alışveriş torbasıyla sınırlı olmak kaydıyla her torba dolusu eski kıyafet karşılığında H&M’den indirim çeki alacaklar..



