H&M'den erkeklere özel

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David Beckham for Bodywear koleksiyonu tanıtıldı.

22 Ağustos’ta tanıtılan yeni David Beckham Bodywear koleksiyonu eskilerden kalan nostaljik sportif bir havaya sahip. Reglan kollu penyeler ve uzun kollu içlikler gri tonlarındayken, atletler ve 3’lü paketlerdeki boxerlar da atletik bir grinin hakimiyetindeler. David Beckham ise kampanyayla ilgili olarak şunları söylüyor: “H&M’le gerçekleştirdiğimiz yeni Bodywear koleksiyonumun nostaljik sportif havasını çok seviyorum. Atletler, reglan kollu penyeler ve pijamalar daha şimdiden gardrobumun en favori parçaları arasında ve biliyorum ki bütün bir sene boyunca onları giyeceğim. Ürünleri eski tip bir East End soyunma odasında çekmek harikaydı. Sanki tamamiyle köklerime dönmüş gibi hissettim.”