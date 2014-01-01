H&M'den sürpriz koleksiyonlar

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Kadın, erkek ve çocuk sporseverlere özel tasarlanan H&M SPORT koleksiyonu, Ocak ayında H&M mağazalarında satışa sunuluyor.

Yeni H&M Sport: Performansa, kesime ve fonksiyona odaklanan genişletilmiş bir konsept!



H&M, Ocak 2014’te H&M Sport konseptinin değişip büyüyeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Yeni H&M Sport, kadınların, erkeklerin ve çocukların giderek daha aktif hale gelen yaşam biçimlerini yansıtarak daha fazla spor aktivitesine yönelik oldukça geniş seçenek ve yeni tasarımlar sunacak. Yeni H&M Sport koleksiyonu, İsveç Olimpiyat ekibinin dünya çapındaki sporcularından fikir alıp, modaya yönelik doğal bir bakış açısıyla performansa odaklanılarak tasarlandı. H&M Sport’un yeni bir görsel kimliğinin yanı sıra seçilen mağazalarda kendi özel alanı olacak. Bu yöndeki büyüme H&M’in, H&M Sport’u uzun süreliğine üstlendiğini ve spor dünyasıyla giderek daha fazla etkileşimde bulunduğunu doğruluyor.



H&M Tasarım Başkanı Ann-Sofie Johansson, “Yeni H&M Sport, özellikle de İsveç Olimpiyat ekibinin uzman katkılarıyla birlikte son derece heyecan verici. Spor ve fitness yaşam biçimlerimizin giderek önemli bir parçası haline geliyor. Yeni H&M Sport ise mükemmel görünmenize ve hissetmenize yardımcı olmaya hazır" diyor.



İsveçli yüzücü ve Olimpiyat madalyası sahibi Therese Alshammar "Yarışırken ne giydiğimiz kesinlikle bir fark yaratıyor. Bu yeni büyüyen H&M Sport koleksiyonunda önerilerimizi sunmak gerçekten güzel bir deneyimdi. Odaklandığımız şey; ürünleri kesim, fonksiyon, performans ve ayrıca rahatlık açısından kontrol etmek oldu. Bu yeni H&M Sport ürünleri herkesin kendi spor yaşamından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olacak" diyor.



KADIN H&M Sport, kadınlar için birden çok branşa yönelik ürünler sunuyor. Bu, her hava durumuna yönelik koşu giysileri, rüzgar ve su geçirmez koşu ceketinin yanı sıra tüm diğer koşu ihtiyaçları, egzersizler için atletik hızlı kuruyan parçalar, yoga gibi beden ve zihin etkinlikleri için bol ve rahat giysiler, açık havayı sevenler için koruyucu muflon ceketler ve su geçirmez alt parçalar anlamına geliyor. Fonksiyon ve rahatlık, tasarım açısından son derece önemli. Örneğin, üç spor sütyeniyle farklı destek seçeneklerinin yanı sıra siyah, beyaz ve griden canlı pembeye kadar değişen renkler sunuluyor.



ERKEK H&M Sport’ta erkekler için temel koşu giysileri blok renkli veya desenli koşu ceketlerini ve baskılı koşu tişörtlerini içeriyor. Ayrıca egzersiz tişörtleri, ısıtıcı üstler ve pantolonlar, kolsuz kapüşonlular gibi atletik bir kit bulunuyor. Açık hava için, tamamen su geçirmez shell ceketin yanı sıra ısı yalıtımlı ceketler ve alt kat giysiler, tenis içinse vazgeçilmez polo gömlek ve tenis şortu bulunuyor.



ÇOCUK H&M Sport’ta ister oyun isterse egzersiz için her yaş grubundaki kız ve erkek çocuklara yönelik ürünler bulunuyor. Futbol kiti ve eşofman gibi spor giysiler, atletik kit, tenis giysileri ve mayolar bulunuyor. Ayrıca, özel bir dans kiti ve tüm hava durumları ve şartlar için çeşitli açık hava spor giysileri yer alıyor.