İlhamını sokaktan aldı

New Balance, 2015 Sonbahar Kış koleksiyonunda; sokak ruhunun ilhamıyla, ikonik model 574 ve performans serisinin en beğenilen modellerinden Fresh Foam Zante için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olan sweatshirt’den esinlenilen modeller hazırladı.

Sokak ve sokağın beslediği ilhamla New Balance yeni koleksiyonda, sevilen 2 modeli için özel ‘Sweatshirt Serisi’ hazırladı. Markanın günlük yaşama yönelik ikonik modeli 574, yeni tasarımıyla sonbahar sezonunda raflardaki yerini aldı. Yeni 574 Sweatshirt, modelin klasik tarzı, hafif kırçıllı üst bölüm ve dilin üst kısmı ile logolara işlenen ince tüylü detaylarla zenginleştirildi.

New Balance Fresh Foam Zante Sweatshirt ise New Balance’ın en iyi performans ayakkabılarının siluetiyle, yaşam tarzı konseptini birleştirerek, iki kategori arasında köprü kuruyor. New Balance Lifestyle modelinin geliştirilerek yeniden tasarlandığı modelde, 7/24 devam eden bir yaşam tarzına uygun olarak performans, spor ve klasik siluetler bir araya geliyor.