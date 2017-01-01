2017 İlkbahar/Yaz sezonunun öne çıkan rengi pembe!

İlkbahar denince akla ilk gelen renk olan pembe, bu sezon da hakimiyetini kimseye kaptırmıyor!



Alexander Wang, Fendi, Celine gibi markaların koleksiyonlarında pembe bolca yer buluyor.

Fendi



Ayrıca büstiyerler, çiçek desenleri, karpuz kollar, kabarık etekler, transparan detaylar ve neon tonlar da sezona yön veriyor.



Moschino

Büstiyerler sezonun başı çeken trendlerinden...



Valentino

2017 İlkbahar/Yaz sezonunda pembenin her tonu sık sık karşımıza çıkıyor.



Alexander Wang

Kısa üstler ve neon tonlar da es geçmemeniz gerekenlerden...

