İlkbahar denince akla ilk gelen renk olan pembe, bu sezon da hakimiyetini kimseye kaptırmıyor!
Alexander Wang, Fendi, Celine gibi markaların koleksiyonlarında pembe bolca yer buluyor.
Fendi
Ayrıca büstiyerler, çiçek desenleri, karpuz kollar, kabarık etekler, transparan detaylar ve neon tonlar da sezona yön veriyor.
Moschino
Büstiyerler sezonun başı çeken trendlerinden...
Valentino
2017 İlkbahar/Yaz sezonunda pembenin her tonu sık sık karşımıza çıkıyor.
Alexander Wang
Kısa üstler ve neon tonlar da es geçmemeniz gerekenlerden...