“Amaan bütün kış diyet yaptım, bari tatilde rahatça istediğimi yiyeyim”
rehavetine kapılmış olabilirsiniz. Tamam kabul! Ama bir davete
gideceğiniz sırada ya en beğendiğiniz kıyafetinizin içine sığamazsanız?
Ya da kilolarınızla balık eti kıvamında yaşamaya bünyeniz alışsa da ruh
sağlığınızı korumak için aynada kendinizi ince görmek istiyorsanız...
Üstelik dergilerde fotoshop mucizesiyle “sıfır beden” kadınlar
sinirinize de dokunurken! İnsanın böyle zamanlarda bir yerlerde düğmeye
basıp “tıss” diye sönüp bir deri bir kemik kalası geliyor. Ama nerdee!
Boşa kürek sallamayalım boş lakırdıyla. Gereksiz hayıflanmalar ve afaki
hayaller yerine size cebinizde saklamalık pırlanta gibi önerilerimiz
var.