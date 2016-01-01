Gamze Saraçoğlu’nun İnci Deri için kreatif direktörlük koltuğuna geçtiği ikinci koleksiyon olan ‘İnci Deri 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’, Şubat ayından itibaren mağazalardaki yerini almaya başladı.

Gamze Saraçoğlu’nun İnci Deri için kreatif direktörlük koltuğuna geçtiği ikinci koleksiyon olan ‘İnci Deri 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’, şimdi www.incideri.com ’da ve İnci Mağazalarında…



Koleksiyonunu Boyhood, Up&High, DayDream, Design Studio, Celebration, Travel ve Basic olmak üzere ‘7 farklı grupta’ hazırlayan İnci Deri; 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nu da yine bu gruplar altında topladı. Her biri farklı bir hayat tarzını temsil eden bu 7 grup, İnci Deri’ye özgü deri, aksesuar ve materyallerin müthiş bir uyum içinde kullanıldığı koleksiyonlar olarak şekillendirildi.



Daha fazlası için: www.incideri.com adresini takip edebilirsiniz.



Bu bir Advertorial’dır.

