Crocs’dan Ceyo’ya, Sebago’dan Skechers’a kadar pek çok markada %50’ye varan büyük yaz indirimi Takatuka.com'da.





Şıklığı ve konforu bir arada sunan, dünyanın önemli ayakkabı markaları, TakaTuka.com’da başlattıkları “Büyük Yaz İndirimi” ile herkesi alışverişe davet ediyor!Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı her yaşa ve her tarza uygun bir biriden şık ayakkabı modellerinin yer aldığı TakaTuka.com, %50’ye varan indirim fırsatıyla modayı ayağınıza taşıyor. Crocs, Stride Rite, Ceyo, Sebago, Skechers, Merrell gibi dünyada ayakkabı modasında önemli yere sahip olan pek çok markanın da yer aldığı indirim fırsatı ile hem cepler hem de ayaklar rahat ediyor.