İplik şiş örgü!

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Şıklık için formül bu kadar basit!

Sezona damgasını vuran örgü trendine bürünürken, hantal ve ‘anneanne’ gözükmemek için dikkatli olmak şart! Başarılı sonuç; ustaca kombinlerde ve kat kat, renk renk giyinmekte yatıyor.