İstanbul için tasarladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dünyaca ünlü Rubberduck botlarının yaratıcısı ve tasarımcısı Eik Braun Ottosen, geçtiğimiz aylarda geldiği İstanbul’a olan hayranlığını Native Print adını verdiği özel bir modele taşıdı.

Trendy görünümünün yanısıra, özel korumalı tabanı ve rahatlığı ile de dünya starlarının tercihi Rubberduck’ın yaratıcısı ve tasarımcısı Danimarkalı Eik Ottosen’ın İstanbul'dan esinlenerek tasarladığı Native Print modeli, satışa sunuldu. Gezdiği, gördüğü tüm yerlerden ilham aldığını söyleyen Ottosen, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Galata ve İstanbul Boğazı’nı gördükten sonra unutamadığını, ülkesine döner dönmez, tüm bu güzelliklerden esinlenerek, İstanbu'la yakışır etnik bir model tasarlamaya karar verdiğini söylüyor. Sarayların renklerinden, beyaz yalılardan, Boğazın mavi sularından günbatımına kadar İstanbul’un tüm renklerinden izler taşıyan koleksiyondaki botları hem gece hem gündüz rahatlıkla kullanabilirsiniz.