Dünya moda haftaları Paris'le son buldu ve şimdi sıra İstanbul'da…
Gelecek ilkbahar ve yazın koleksiyonları bugün Kuruçeşme Arena'da podyuma çıkmaya başlıyor. 29 defile ve 11 stüdyonun olacağı moda haftası sırasında partiler ve söyleşiler de olacak. İşte 5 gün sürecek Mercedes Benz İstanbul Fashion Week'in takvimi:
7 Ekim Pazartesi
12.00 Gizia
12.30 Beste Gürel
13.30 Ayhan Yetgin
15.00 Özlem Erkan
15.30 İstanbul Moda Akademisi
17.00 Ece Gözen
18.30 Nian
19.00 Maid in Love
20.30 Kaf`dan By Elaidi
8 Ekim Salı
12.00 DB Berdan
12.30 Asu Aksu
13.30 Emre Erdemoğlu
14.00 Les Benjamins
15.00 Merve Bayındır
15.30 ADL+Cengiz Abazoğlu
17.00 Red Beard By Tanju Babacan
18.30 Lug Von Siga
19.00 Ayşe Deniz Yeğin
20.30 Mercedes Benz Presents Zeynep Tosun
22.00 Maybelline New York By DB Berdan
9 Ekim
12.00 Songül Cabacı
13.30 Selma State
15.00 Lady Faith Designed By Nazlı Soylu
17.00 Serdar Uzuntaş
18.30 Günseli Türkay
19.00 Arzu Kaprol
19.00 Kith&Kin
20.30 Tuvanam
22.00 Hakan Akkaya