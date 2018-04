İstanbul'da 5 gün boyunca moda

Dünya moda haftaları Paris'le son buldu ve şimdi sıra İstanbul'da…

Gelecek ilkbahar ve yazın koleksiyonları bugün Kuruçeşme Arena'da podyuma çıkmaya başlıyor. 29 defile ve 11 stüdyonun olacağı moda haftası sırasında partiler ve söyleşiler de olacak. İşte 5 gün sürecek Mercedes Benz İstanbul Fashion Week'in takvimi:



7 Ekim Pazartesi

12.00 Gizia

12.30 Beste Gürel

13.30 Ayhan Yetgin

15.00 Özlem Erkan

15.30 İstanbul Moda Akademisi

17.00 Ece Gözen

18.30 Nian

19.00 Maid in Love

20.30 Kaf`dan By Elaidi



8 Ekim Salı

12.00 DB Berdan

12.30 Asu Aksu

13.30 Emre Erdemoğlu

14.00 Les Benjamins

15.00 Merve Bayındır

15.30 ADL+Cengiz Abazoğlu

17.00 Red Beard By Tanju Babacan

18.30 Lug Von Siga

19.00 Ayşe Deniz Yeğin

20.30 Mercedes Benz Presents Zeynep Tosun

22.00 Maybelline New York By DB Berdan



9 Ekim

12.00 Songül Cabacı

13.30 Selma State

15.00 Lady Faith Designed By Nazlı Soylu

17.00 Serdar Uzuntaş

18.30 Günseli Türkay

19.00 Arzu Kaprol

19.00 Kith&Kin

20.30 Tuvanam

22.00 Hakan Akkaya



10 Ekim

12.00 Raisa-Vanessa Sason

12.30 Nil Kandemir

13.30 Tuba Ergin

15.00 Zeynep Mayruk

15.30 Burçe Bekrek

17.00 Nej

18.30 Özlem Kaya

19.00 Zeynep Erdoğan

20.30 Niyazi Erdoğan

22.00 Özgür Masur



11 Ekim

12.00 Çiğdem Akın

13.30 Şafak Tokur

15.30 Odrella

17.00 argande

18.30 Janucha By Jale Hürdoğan