Janeke

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Üç asırlık marka İstanbul’da.

Janeke, 1830’da Alman asıllı bir İtalyan olan ‘Giorgio Janeke’ tarafından kurulmuş. O yıllarda kemik ve el yapımı saç tarakları ve fırçaları üreterek işe başlamışlar. Sonrasında markaya özel el yapımı saç aksesuarları da dahil olmuş. Markanın en önemli özelliği butik üretim yapıyor olması; benzer ürünleri çok fazla kişide görme şansınız pek yok. O kadar ki bir sezon koleksiyonunda 14 bin’den fazla farklı model için üretim yapılıyormuş. Bu köklü markayı Türkiye’ye getiren Diler Bobiç Küçükçetin, Janeke’yle tanışmasını şöyle anlatıyor: “Daha önce çalıştığım iş sebebiyle sıkça yurt dışına çıkıyordum. Bu seyahatlerde Janeke ürünlerini gördükçe satın alıyordum, kalitelerinden ve modellerinden çok memnundum, bana perakende modeli olarak çok farklı ve özel geldi, bünyesinde bu şekilde ürün gamını barındıran ve bu şekilde butik üretim yapan başka marka bilmiyordum. Türkiye pazarı için değişik olacağını ve talep göreceğini düşündüm ve Nişantaşı’nda ilk Janeke mağazasını açtım.”



İtalyan kökenli el yapımı aksesuarlar

Janeke tam bir aksesuar cenneti! Saç aksesuarları, (çoğunlukla Swarovski kristalli ve el yapımı), kemik fırçalar ve taraklar, makyaj aynaları, makyaj çantaları, manikür setleri, banyo aynaları ve aksesuarları, makyaj fırçaları ve özel el işçiliği ile gece çantaları… Ürünleri incelerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Ürünlerin malzemesinde ve üretiminde Uzakdoğu’dan hiçbir malzeme kullanılmamış, her şey yüzde yüz İtalyan. Koleksiyonlar üç ayda bir yenileniyor ama belli başlı klasik modeller hariç! Fiyatlara gelince, 30 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar saç aksesuarları mevcut.

Adres: Teşvikiye Cad. Narmanlı Apt. No: 26/A Nişantaşı-İstanbul