Janeke, 1830’da Alman asıllı
bir İtalyan olan ‘Giorgio Janeke’
tarafından kurulmuş.
O yıllarda kemik ve el yapımı saç
tarakları ve fırçaları üreterek işe
başlamışlar. Sonrasında markaya
özel el yapımı saç aksesuarları da
dahil olmuş. Markanın en önemli
özelliği butik üretim yapıyor olması;
benzer ürünleri çok fazla kişide
görme şansınız pek yok. O kadar
ki bir sezon koleksiyonunda 14
bin’den fazla farklı model için üretim
yapılıyormuş. Bu köklü markayı
Türkiye’ye getiren Diler Bobiç
Küçükçetin, Janeke’yle tanışmasını
şöyle anlatıyor: “Daha önce
çalıştığım iş sebebiyle sıkça yurt
dışına çıkıyordum. Bu seyahatlerde
Janeke ürünlerini gördükçe satın
alıyordum, kalitelerinden ve
modellerinden çok memnundum,
bana perakende modeli olarak
çok farklı ve özel geldi, bünyesinde
bu şekilde ürün gamını barındıran
ve bu şekilde butik üretim yapan
başka marka bilmiyordum. Türkiye
pazarı için değişik olacağını ve
talep göreceğini düşündüm ve
Nişantaşı’nda ilk Janeke mağazasını
açtım.”
İtalyan kökenli el yapımı
aksesuarlar
Janeke tam bir aksesuar cenneti!
Saç aksesuarları, (çoğunlukla
Swarovski kristalli ve el yapımı),
kemik fırçalar ve taraklar, makyaj
aynaları, makyaj çantaları,
manikür setleri, banyo aynaları ve
aksesuarları, makyaj fırçaları ve
özel el işçiliği ile gece çantaları…
Ürünleri incelerken zamanın nasıl
geçtiğini anlamıyorsunuz. Ürünlerin
malzemesinde ve üretiminde
Uzakdoğu’dan hiçbir malzeme
kullanılmamış, her şey yüzde yüz
İtalyan. Koleksiyonlar üç ayda bir
yenileniyor ama belli başlı klasik
modeller hariç!
Fiyatlara gelince, 30 TL’den başlayıp
1000 TL’ye kadar saç aksesuarları
mevcut.
Adres: Teşvikiye Cad. Narmanlı Apt.
No: 26/A Nişantaşı-İstanbul