Kilo sorununuz var diye sadece siyah renge mahkum olmak zorunda değilsiniz! İşte kiloları kamufle edecek giyim tüyoları...

Hızla değişen moda trendlerini uygulamadan önce bedeninizi iyi tanımalısınız. Beden ölçüleriniz ne olursa olsun, doğru giyinerek stil sahibi görünmeniz mümkün!Öncelikle stratejik hareket ederek, doğru parçalarla doğru renkleri bir araya getmelisiniz. Böylece zarif ve şık görünüm yakalayabilirsiniz. Modacı Ayşe Bourke, vücudunuzun güzel yerlerini ortaya çıkartacak ürünleri tercih ederek, problemli yerleri arka plana atabileceğinizi söylüyor ve şu önerilerde bulunuyor...

İşte zayıf gösteren seçimler:

- Siyah renk zayıf gösterir ancak ömür boyu siyah giymek zorunda değilsiniz.

- Kiloları kamufle etmek için A formunda elbiseler ilk tercihiniz olmalı ve düşük bel pantolonlardan kesinlikle uzak durmalısınız. Beliniz kalınsa ince bir kemer kullanabilirsiniz.

- V yaka bluzlar üst bedeni uzatır ve ince bir görünüm sağlar. Bunu uzun bir kolye ile de uygulayabilirsiniz.

- Kol, ayak bilekleri ve boynunuzu açıkta bırakarak her daim daha zayıf görüneceğinizi unutmayın!

- Üst bölgenizde desenli tercih kumaşlar tercih ettiyseniz alt tarafta koyu tek renk tercih edin.

- Enine çizgili ve büyük desenlerden uzak durun.

- Kıyafet satın alırken bir beden büyük ya da dar almayın. Kendi beden ölçünüze uygun giyinin.